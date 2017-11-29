Удмуртия в минуту: продление ареста Копытову и котельная «Ижметмаша»

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых интересных событий региона, которые произошли в среду, 29 ноября. Сегодня в выпуске – продление ареста подозреваемому в обрушении жилого дома в Ижевске и другие важные новости.

Продление ареста:

Подозреваемому в обрушении жилого дома в Ижевске продлили арест на два месяца – до 9 марта 2018 года. Это связано с проведением психолого-психиатрической судебной экспертизы. С ходатайством в суд обратились следственные органы.

Остановка котельной:

В случае внезапного похолодания власти Ижевска вновь запустят котельную «Ижметмаша». Ранее ее работу остановили из-за долгов предприятия газовикам. Сейчас микрорайоны Буммаш и «Столичный» получают тепло через старую перемычку.

Hudway Cast:

Ижевская разработка Hudway Cast собрала более 55 тыс. долларов на площадках Boomstarter и Indiegogo (И’ндигоугоу). Ранее на платформе Kickstarter от спонсоров было получено 584 тыс. долларов

Сроки апелляции:

Защита потребует ускоренного рассмотрения апелляции лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина. Это относится и к другим российским спортсменам, которых раннее отстранили от Олимпиады.

Онлайн мошенники:

Мобильные мошенники чаще всего обманывают жителей Удмуртии. В тройке также располагаются интернет-мошенники и люди, которые связываются с продавцами, размещающими свои объявления на бесплатных сайтах.