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      Удмуртия в минуту: продление ареста Копытову и котельная «Ижметмаша»

      18:50, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:50, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      370
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#разработка\n#мошенничество\n#завод\n#мошенники\n#арест\n#долги\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      370
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых интересных событий региона, которые произошли в среду, 29 ноября. Сегодня в выпуске – продление ареста подозреваемому в обрушении жилого дома в Ижевске и другие важные новости.

      Удмуртия в минуту: продление ареста Копытову и котельная "Ижметмаша"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Продление ареста:

      Подозреваемому в обрушении жилого дома в Ижевске продлили арест на два месяца – до 9 марта 2018 года. Это связано с проведением психолого-психиатрической судебной экспертизы. С ходатайством в суд обратились следственные органы.  

      Остановка котельной:

      В случае внезапного похолодания власти Ижевска вновь запустят котельную «Ижметмаша». Ранее ее работу остановили из-за долгов предприятия газовикам. Сейчас микрорайоны Буммаш и «Столичный» получают тепло через старую перемычку.

      Hudway Cast:

      Ижевская разработка Hudway Cast собрала более 55 тыс. долларов на площадках Boomstarter и Indiegogo (И’ндигоугоу). Ранее на платформе Kickstarter от спонсоров было получено 584 тыс. долларов

      Сроки апелляции:

      Защита потребует ускоренного рассмотрения апелляции лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина. Это относится и к другим российским спортсменам, которых раннее отстранили от Олимпиады.

      Онлайн мошенники:

      Мобильные мошенники чаще всего обманывают жителей Удмуртии. В тройке также располагаются интернет-мошенники и люди, которые связываются с продавцами, размещающими свои объявления на бесплатных сайтах.

      18:50, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      370
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#разработка\n#мошенничество\n#завод\n#мошенники\n#арест\n#долги\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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