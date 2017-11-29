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      Более 300 млн рублей получит Удмуртия из федерального бюджета на завершение строительства детского сада и школы

      16:23, 29 ноября, 2017
      16:23, 29 ноября, 2017
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      #Единая Россия\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#Андрей Исаев
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      Об этом во время приема граждан в среду, 29 ноября, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

      Ижевск. Удмуртия. Депутат государственной думы России от Удмуртии Андрей Исаев провел прием граждан в Ижевске. Люди обратились к народному избраннику с проблемами, которые касаются капитального ремонта, строительства социальных учреждений, обманутых дольщиков и получения инвалидности.

      Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием граждан в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-29.

      Депутат Госсовета Удмуртии, заместитель руководителя регионального фонда Андрей Смирнов пришел к Исаеву с рядом предложений по решению проблемы с капитальным ремонтом социальных объектов.

      «Когда у нас строились целые жилые массивы, одновременно с этим строилась социальная инфраструктура: детские сады, школы, профессионально училища, техникумы. Если мы нашли путь восстановления, ремонта жилых домов через капитальный ремонт, то для этих социальных инфраструктурных объектов постоянного источника для их ремонта, приведения в порядок, не найдено. А они тоже приходят в износ и здесь тоже необходим системный подход», - отметил депутат Госдумы. Также он добавил, что предложения по решению данной проблемы будут проработаны профильным комитетом, и при необходимости будет подготовлена законодательная инициатива.

      Глава Ленинского района Ижевска Александр Ожмегов и представители школы в поселке Совхозный обратились с проблемой нехватки средств на строительство социальных объектов. Для решения этих вопросов на сегодняшний день уже предприняты меры. По словам Андрея Исаева, в бюджет 2018 года внесены поправки, которые предусматривают выделение 198 млн 800 тыс. рублей на завершение строительства дополнительного здания для детского сада в Ленинском районе Ижевска, и 148 млн 598 тыс. рублей на школу в Совхозном.

      «Сегодня для этого необходимо, чтобы республика до 1 февраля заключила соглашение. Мы договорились, что мы вместе будем контролировать решение этого вопроса, прохождение средств из федерального бюджета. И уже в 2018 году, очень хотелось бы чтобы к 1 сентября, эти объекты важные, нужные, которых люди ждут, были построены», - отметил Исаев.

      Кроме того, на прием к народному избраннику пришли обманутые дольщики, и обратилась женщина по вопросу присвоения группы инвалидности ее сыну.

      «Вопросы, которые поднимались на сегодняшнем приеме, непростые, но тем не менее мы решение обязательно найдем», - сказал Андрей Исаев. 

      16:23, 29 ноября, 2017
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      #Единая Россия\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#Андрей Исаев

       

       

       

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