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      Почти 106 тыс. жителей Удмуртии воспользовались маткапиталом за время действия программы

      11:15, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:15, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      198
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      198
      0

      Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили более 84 тысяч семей.

      Ижевск. Удмуртия. Почти 106 тыс. жителей Удмуртии воспользовались маткапиталом за время действия программы. Как сообщает группа по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии, благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили более 84 тысяч семей.

      Из них почти 67,5 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 16,6 семьи улучшили жилищные условия без привлечения кредитов.

      «Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования материнского капитала», - говорится в сообщении регионального отделения ПФР.

      Помимо этого, в ПФР поступили 3,7 тыс. заявок на обучение детей и 26 заявок на перевод средств маткапитала на накопительную пенсию матери.

      В прошлом году к трем основным направлениям расходования капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению обращений нет.

      Отметим, что за время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили 8,5 млн российских семей. 

      11:15, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      198
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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