Ели в Удмуртии взяли под особую охрану

В республике стартовала предновогодняя операция.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала предновогодняя операция по охране елей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, к лесным инспекторам присоединились полицейские.

Всего в регионе правоохранители дежурят на 35 стационарных постах. Также они патрулируют леса и дороги.

Операция стартовала 20 ноября. За первые 7 дней провели 204 рейда.

«Особое внимание уделяется контролю за перевозкой лесной продукции, проверкой наличия и правильности заполнения сопроводительных документов», - отмечается в сообщении.

Ближе к Новому году стражи порядка проверят также елочные базары.

Напомним, за незаконную рубку и повреждение деревьев и кустарников законом предусмотрены штрафы и даже лишение свободы.