Ели в Удмуртии взяли под особую охрану

В республике стартовала предновогодняя операция.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала предновогодняя операция по охране елей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, к лесным инспекторам присоединились полицейские.
Всего в регионе правоохранители дежурят на 35 стационарных постах. Также они патрулируют леса и дороги.
Операция стартовала 20 ноября. За первые 7 дней провели 204 рейда.
«Особое внимание уделяется контролю за перевозкой лесной продукции, проверкой наличия и правильности заполнения сопроводительных документов», - отмечается в сообщении.
Ближе к Новому году стражи порядка проверят также елочные базары.
Напомним, за незаконную рубку и повреждение деревьев и кустарников законом предусмотрены штрафы и даже лишение свободы.