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      Ели в Удмуртии взяли под особую охрану

      09:00, 29 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 29 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      359
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Новый год\n#Удмуртия\n#природа\n#охрана природы\n#праздники
      Фото: Pixabay
      359
      0

      В республике стартовала предновогодняя операция.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала предновогодняя операция по охране елей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, к лесным инспекторам присоединились полицейские.

      Всего в регионе правоохранители дежурят на 35 стационарных постах. Также они патрулируют леса и дороги.

      Операция стартовала 20 ноября. За первые 7 дней провели 204 рейда.

      «Особое внимание уделяется контролю за перевозкой лесной продукции, проверкой наличия и правильности заполнения сопроводительных документов», - отмечается в сообщении.

      Ближе к Новому году стражи порядка проверят также елочные базары.

      Напомним, за незаконную рубку и повреждение деревьев и кустарников законом предусмотрены штрафы и даже лишение свободы.

      09:00, 29 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      359
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Новый год\n#Удмуртия\n#природа\n#охрана природы\n#праздники

       

       

       

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