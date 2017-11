Дед Мороз в Ижевске, мышцы-оригами и «Аэрофлот» без погоды: что произошло минувшей ночью

О самых интересных новостях Удмуртии, России и мира.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среду, 29 ноября, информационное агентство «Сусанин» по традиции предлагает начать с обзора самых интересных новостей, которые появились, пока вы спали.

ДТП:

29 ноября в 01:53 в Можге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Сотрудниками ведомства проводились спасательные работы. По факту произошедшего информационное агентство «Сусанин» официальными комментариями пока не располагает.

Главный волшебник страны:

29 ноября главный Дед Мороз страны посетит Ижевск! Увидеть его, загадать желание и получить море положительных эмоций можно будет в 14:00 в Зоопарке Удмуртии. Также в 17:40 дедушка посетит музей-заповедник «Лудорвай».

Основная цель новогоднего путешествия волшебника - помочь детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей.

Сила в мышцах:

Ученые создали мышцы, которые могут выдержать массу, в 1000 раз превышающую их собственную. Как пишет Газета.ru со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, такие мускулы способны производить силу, в 6 раз большую, чем мышцы млекопитающих.

Идея пришла в голову специалистам благодаря обычному оригами. Суть в том, что они придумали складывать мягкие структуры, похожие на мышцы, в несколько раз, как бумагу. Полученное заворачивали в оболочку из полимерной «кожи», наполненной воздухом или жидкостью. Далее весь воздух и жидкость откачивали, в результате чего структура сжималась по линиям, по которым была сложена.

Бойкот:

Телекомпания CNN отказалась посетить вечеринку в Белом доме в честь празднования Нового года. Причина в том, что они не согласны с риторикой президента, пишут РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Как объяснили представители CNN, их не устраивает, что президент посягает на свободу прессы.

Сама съемочная группа на праздник придёт, но лишь с той целью, чтобы получить новостные поводы.

Приём в Белом доме состоится 1 декабря.

«Аэрофлот» остался без погоды:

Компания «Аэрофлот» расторгла договор с Росгидрометом о предоставлении метеорологической информации. Как пишет РБК, это может привести к сбоям в полетах, а также снижению безопасности.

Такое решение компании связано с тем, что до конца марта 2017 года российские аваиакомпании должны были платить метеорологический сбор Росгидромету за предоставление информации о погоде. Однако теперь эту плату включили в аэронавигационные сборы, которые компании платят Госкорпорации по организации воздушного движения. Теперь именно она должна возмещать эти траты.

Но договор между Росгидрометом и Госкорпорацией пока не заключен.