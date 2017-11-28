Удмуртия оказалась на 49 месте рейтинга трезвости

При этом республика улучшила свой результат по сравнению с 2016 годом на 16 пунктов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 49 место из 85 в «Рейтинге трезвости регионов – 2017». Об этом сообщают на сайте проекта «Трезвая Россия».

Отметим, что по сравнению с прошлым годом республика поднялась на 16 строчек.

Лидерами списка стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими регионами оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Над составлением данного рейтинга трезвости работала команда специалистов: эксперты, социологи, юристы, экономисты, историки, психологи и журналисты. Они проанализировали, обобщили и систематизировали большие объемы данных региональной и федеральной статистики.

Напомним, что по последним данным Удмуртстата с начала 2017 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 13 млрд рублей, что на 300 млн больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.