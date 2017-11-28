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      Удмуртия оказалась на 49 месте рейтинга трезвости

      17:40, 28 ноября, 2017
      17:40, 28 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#рейтинг\n#алкоголь\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      При этом республика улучшила свой результат по сравнению с 2016 годом на 16 пунктов.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 49 место из 85 в «Рейтинге трезвости регионов – 2017». Об этом сообщают на сайте проекта «Трезвая Россия».

      Отметим, что по сравнению с прошлым годом республика поднялась на 16 строчек.

      Лидерами списка стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими регионами оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.  

      Над составлением данного рейтинга трезвости работала команда специалистов: эксперты, социологи, юристы, экономисты, историки, психологи и журналисты. Они проанализировали, обобщили и систематизировали большие объемы данных региональной и федеральной статистики.

      Напомним, что по последним данным Удмуртстата с начала 2017 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 13 млрд рублей, что на 300 млн больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. 

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      17:40, 28 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#рейтинг\n#алкоголь\n#Удмуртия

       

       

       

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