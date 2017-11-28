Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный вечерний видеообзор самых важных событий минувшего дня. В сегодняшней рубрике расскажем об отказе концессионеру, который хотел открыть в регионе сеть медицинских лабораторий и других интересных новостях.

Удмуртия в минуту: отказ концессионеру и миллиард рублей дотаций Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

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Отказ концессионеру:

Удмуртия вновь отказала концессионеру, который хотел открыть в регионе сеть медицинских лабораторий. Предприятие уже трижды приходило в республику с собственным проектом. Планирует ли потенциальный инвестор вновь выходить с планом соглашения, пока не известно.

Расследование на СЭГЗ:

Роспотребнадзор Удмуртии начал расследование на оборонном заводе в Сарапуле после отравления сотрудников. Предприятию выдали предписание о проведении необходимых мероприятий.

Миллиард дотаций:

Удмуртия получит более миллиарда рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета. Такое распоряжение опубликовали на сайте правительства России. Всего из федерации регионы получат более 11 млрд рублей.

Реконструкция «Динамо»:

Стадион «Динамо» в Ижевске частично реконструируют. Работы должны были провести в три этапа, однако один из них выбыл из программы из-за сокращения финансирования. Речь идет об обновлении трибун и подтрибунных помещений.

Новый инвестор:

У волейболистов Удмуртии появится инвестор. Точное решение по нему хотят принять в январе 2018 года. Сейчас этим видом спорта в республике занимаются около 20 тыс. человек.