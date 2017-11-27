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      Удмуртия в минуту: результаты обследования разрушенного дома и новое руководство «Удмуртавтодора»

      18:07, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:07, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      642
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#взрыв\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#погода в Удмуртии\n#Минстрой\n#Картина дня\n#погода в Ижевске\n#Александр Бречалов\n#Михаил Хомич
      Фото: ИА "Сусанин"
      642
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итога дня в традиционной рубрике. В видеообзор попали самые важные и интересные события понедельника, 27 ноября.

      Удмуртия в минуту: результаты обследования разрушенного дома и новое руководство "Удмуртавтодора"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Заключение Минстроя:

      Результаты дополнительной проверки обрушившегося дома в Ижевске планируют получить в начале декабря. Объект на прошлой неделе обследовали эксперты федерального Минстроя. Из заключения станет ясно смогут ли жильцы первых трех подъездов вернуться в свои квартиры.

      Больше не директор:

      Постпред главы Удмуртии Михаил Хомич больше не является директором московской компании. В пресс-службе руководителя региона отметили, что вице-премьер соблюдает законы о государственной гражданской службе и противодействию коррупции.

      Новый управленец:

      Начальником «Удмуртавтодора» стал Владимир Ястреб. Новый руководитель приступил к своим обязанностям 17 ноября. Ранее Ястреб работал в должности главы инспекции Госстройнадзора по Удмуртии.

      Телефонные хулиганы:

      33 ложных звонка о минировании зафиксировали в Ижевске в ноябре. Помимо этого, череда звонков поступала в день взрыва бытового газа в жилом доме в столице Удмуртии. В одном из случаев телефонным хулиганом оказался 10-летний школьник.

      Зима близко:

      Сухая погода ожидается в Удмуртии в течение недели. Температура воздуха сохранится высокой для осени. Ночью -4,-7 градусов по Цельсию, днем -1,-3 градуса.

      18:07, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      642
      0
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