Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итога дня в традиционной рубрике. В видеообзор попали самые важные и интересные события понедельника, 27 ноября.

Удмуртия в минуту: результаты обследования разрушенного дома и новое руководство "Удмуртавтодора" Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Заключение Минстроя:

Результаты дополнительной проверки обрушившегося дома в Ижевске планируют получить в начале декабря. Объект на прошлой неделе обследовали эксперты федерального Минстроя. Из заключения станет ясно смогут ли жильцы первых трех подъездов вернуться в свои квартиры.

Больше не директор:

Постпред главы Удмуртии Михаил Хомич больше не является директором московской компании. В пресс-службе руководителя региона отметили, что вице-премьер соблюдает законы о государственной гражданской службе и противодействию коррупции.

Новый управленец:

Начальником «Удмуртавтодора» стал Владимир Ястреб. Новый руководитель приступил к своим обязанностям 17 ноября. Ранее Ястреб работал в должности главы инспекции Госстройнадзора по Удмуртии.

Телефонные хулиганы:

33 ложных звонка о минировании зафиксировали в Ижевске в ноябре. Помимо этого, череда звонков поступала в день взрыва бытового газа в жилом доме в столице Удмуртии. В одном из случаев телефонным хулиганом оказался 10-летний школьник.

Зима близко:

Сухая погода ожидается в Удмуртии в течение недели. Температура воздуха сохранится высокой для осени. Ночью -4,-7 градусов по Цельсию, днем -1,-3 градуса.