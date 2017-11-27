После шоу: как изменилась жизнь участников телепроектов из Удмуртии

«Сусанин» пообщался с конкурсантами таких шоу, как «Голос», «Танцы», «Минута славы» и «Взвешенные люди».
Ижевск. Удмуртия. Многие талантливые жители Удмуртии принимали участие в таких телевизионных шоу, как «Голос», «Танцы», «Минута славы» и «Взвешенные люди». Мы следили за ними на проекте, переживали и болели, но что же произошло с ними после конкурса?
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» пообщалась с некоторыми участниками этих проектов и узнала, как изменилась их жизнь после шоу.
Жизнь после шоу
Ижевчанка выбыла из конкурсной гонки на этапе "поединков". Однако и двух выступлений в эфире Первого канала было достаточно, чтобы ухватить свою звезду. "Есть такое выражение: проснуться знаменитой и популярной - так произошло и со мной", - отметила Дарья Мельникова.