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      После шоу: как изменилась жизнь участников телепроектов из Удмуртии

      15:16, 27 ноября, 2017
      15:16, 27 ноября, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#телевидение\n#конкурс\n#танцы\n#Удмуртия\n#проекты\n#шоу
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      «Сусанин» пообщался с конкурсантами таких шоу, как «Голос», «Танцы», «Минута славы» и «Взвешенные люди».

      Ижевск. Удмуртия. Многие талантливые жители Удмуртии принимали участие в таких телевизионных шоу, как «Голос», «Танцы», «Минута славы» и «Взвешенные люди». Мы следили за ними на проекте, переживали и болели, но что же произошло с ними после конкурса?

      Корреспондент информационного агентства «Сусанин» пообщалась с некоторыми участниками этих проектов и узнала, как изменилась их жизнь после шоу.

      Жизнь после шоу

      Ижевчанка выбыла из конкурсной гонки на этапе "поединков". Однако и двух выступлений в эфире Первого канала было достаточно, чтобы ухватить свою звезду. "Есть такое выражение: проснуться знаменитой и популярной - так произошло и со мной", - отметила Дарья Мельникова.

      15:16, 27 ноября, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#телевидение\n#конкурс\n#танцы\n#Удмуртия\n#проекты\n#шоу

       

       

       

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