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      Власти Ижевска прокомментировали обращение спасателя к главе Удмуртии

      13:33, 27 ноября, 2017
      13:33, 27 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#обращение\n#глава Удмуртии
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      Мужчина пожаловался на недостаточную укомплектованность и экипировку службы.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска прокомментировали обращение сотрудника поисково-спасательной спасательной службы города к главе Удмуртии. В ответе на запрос информагентства «Сусанин» первый заместитель главы администрации столицы Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов рассказал, что спасателей обеспечивают формой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

      «Постоянно отслеживается состояние обмундирования и средств индивидуальной защиты, по необходимости вышедшее из строя имущество обновляется. Так, на сегодняшний день в период несения дежурства все работники обеспечены специальной формой одежды и обуви», - говорится в ответе.

      В 2017 году на оборудование для службы потратили почти 1,16 млн рублей. В 2018 году сумма, направленная на приобретение средств индивидуальной защиты превысит 2 млн рублей, еще 1,78 млн рублей заложили в бюджете на обучение и переподготовку спасателей.

      Напомним, ижевский спасатель обратился к Александру Бречалову в соцсети Вконтакте с жалобой на недостаточную укомплектованность и экипировку службы. Он рассказал, что обмундирование давно устарело, а новое не выдают, поэтому спасатели приобретают всё за свой счёт. Управление гражданской защиты администрации Ижевска, которое финансирует службу, на просьбы сотрудников отвечает, что денег нет.

      «Поскольку работа связана с опасными и тяжелыми условиями труда, по закону все должны обеспечиваться сертифицированной защитной одеждой и обувью», - сообщил мужчина. Обращение поступило после того, как спасатель проработал в жилом доме на Удмуртской, в котором взорвался газ.

      Бречалов всё же пообещал взять вопрос на контроль.

      «Мы отреагируем. У нас есть масса вопросов. Также и сотрудники полиции пишут, что «я участковый, а у меня нет того-другого». Мы решаем эти проблемы», - рассказал глава республики.

      13:33, 27 ноября, 2017
      922
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#обращение\n#глава Удмуртии

       

       

       

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