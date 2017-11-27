Власти Ижевска прокомментировали обращение спасателя к главе Удмуртии

Мужчина пожаловался на недостаточную укомплектованность и экипировку службы.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска прокомментировали обращение сотрудника поисково-спасательной спасательной службы города к главе Удмуртии. В ответе на запрос информагентства «Сусанин» первый заместитель главы администрации столицы Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов рассказал, что спасателей обеспечивают формой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

«Постоянно отслеживается состояние обмундирования и средств индивидуальной защиты, по необходимости вышедшее из строя имущество обновляется. Так, на сегодняшний день в период несения дежурства все работники обеспечены специальной формой одежды и обуви», - говорится в ответе.

В 2017 году на оборудование для службы потратили почти 1,16 млн рублей. В 2018 году сумма, направленная на приобретение средств индивидуальной защиты превысит 2 млн рублей, еще 1,78 млн рублей заложили в бюджете на обучение и переподготовку спасателей.

Напомним, ижевский спасатель обратился к Александру Бречалову в соцсети Вконтакте с жалобой на недостаточную укомплектованность и экипировку службы. Он рассказал, что обмундирование давно устарело, а новое не выдают, поэтому спасатели приобретают всё за свой счёт. Управление гражданской защиты администрации Ижевска, которое финансирует службу, на просьбы сотрудников отвечает, что денег нет.

«Поскольку работа связана с опасными и тяжелыми условиями труда, по закону все должны обеспечиваться сертифицированной защитной одеждой и обувью», - сообщил мужчина. Обращение поступило после того, как спасатель проработал в жилом доме на Удмуртской, в котором взорвался газ.

Бречалов всё же пообещал взять вопрос на контроль.

«Мы отреагируем. У нас есть масса вопросов. Также и сотрудники полиции пишут, что «я участковый, а у меня нет того-другого». Мы решаем эти проблемы», - рассказал глава республики.