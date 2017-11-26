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      Студотряды Удмуртии отпразднуют 50-летие

      17:00, 26 ноября, 2017
      17:00, 26 ноября, 2017
      185
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#студенты\n#Удмуртское отделение \"Российские студенческие отряды\"\n#праздники
      Фото: vk.com/udrso
      185
      0

      История студенческих отрядов в республике началась в 1967 году.

      Ижевск. Удмуртия. Студенческие отряды Удмуртии отпразднуют 50-летие движения. Как сообщает пресс-служба региональных студотрядов, история началась 31 марта 1967 года. В этот день был подписан приказ о формировании первого студенческого строительного отряда в количестве 1,5 тыс. человек. Ежегодно стройотряды выезжали на трудовые объекты, работали на строительстве железной дороги, школ, музыкальных училищ региона.

      Сейчас в Удмуртской Республике зарегистрированы отряды проводников, сельскохозяйственные, строительные, педагогические и охраны правопорядка численностью более 1800 человек. Ребята из «родникового края» принимают участие во всероссийских студенческих стройках: «Космодром «Восточный», «Сочи-2014», «Бованенково».

      9 декабря в цирке состоится Слёт, посвященный 50-летию студенческих отрядов Удмуртии. 

      17:00, 26 ноября, 2017
      185
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#студенты\n#Удмуртское отделение \"Российские студенческие отряды\"\n#праздники

       

       

       

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