Студотряды Удмуртии отпразднуют 50-летие

История студенческих отрядов в республике началась в 1967 году.

Ижевск. Удмуртия. Студенческие отряды Удмуртии отпразднуют 50-летие движения. Как сообщает пресс-служба региональных студотрядов, история началась 31 марта 1967 года. В этот день был подписан приказ о формировании первого студенческого строительного отряда в количестве 1,5 тыс. человек. Ежегодно стройотряды выезжали на трудовые объекты, работали на строительстве железной дороги, школ, музыкальных училищ региона.

Сейчас в Удмуртской Республике зарегистрированы отряды проводников, сельскохозяйственные, строительные, педагогические и охраны правопорядка численностью более 1800 человек. Ребята из «родникового края» принимают участие во всероссийских студенческих стройках: «Космодром «Восточный», «Сочи-2014», «Бованенково».

9 декабря в цирке состоится Слёт, посвященный 50-летию студенческих отрядов Удмуртии.