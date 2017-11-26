Удмуртия оказалась в середине приволжского рейтинга безработицы

Регионом с самым низким показателем является Татарстан, с самым высоким – Марий Эл.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам октября оказалась в середине приволжского рейтинга по уровню безработицы. Данные опубликованы на сайте Росстата. По данным ведомства, в Удмуртии численность рабочей силы составляет 777 тыс. человек. При этом 36,7 тыс. из них – безработные. Уровень занятости составляет 65,7%, безработицы – 4,7%.

В среднем по стране уровень безработицы составляет 5%, в Приволжском федеральном округе – 4,4%. В Поволжье регионом с самым низким показателем безработицы стал Татарстан – 3%. Далее идут Мордовия (3,9%) и Нижегородская область (4,2%). Удмуртская Республика разместилась на девятой строчке. Наиболее высокий уровень безработицы оказался в Республике Марий Эл – 5,8%.