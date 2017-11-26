21 человек написал «Татарча диктант» в Ижевске

По словам участников, в этом году текст был длиннее и сложнее.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла акция «Татарча диктант». По данным Татар-информ, 25 ноября ее участниками стал 21 человек. Самой молодой участнице – 19 лет, самой пожилой – 81 года. Текст диктанта читала заведующая сектором информационных ресурсов по татарской культуре и литературе библиотеки – филиала имени Мусы Джалиля Рамзия Гиззатуллина.

Горожане, решившие проверить свои знания татарского языка, отметили, что в этом году текст был длиннее и сложнее, чем год назад.

Как сообщается в группе в Вконтакте Союза татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман», «Татарча диктант» прошел в 9 странах и 20 регионах России. Участники писали отрывок из произведения Аяза Гилязова «Җомга көн кич белән» («Вечером в пятницу»).