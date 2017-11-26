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      21 человек написал «Татарча диктант» в Ижевске

      12:03, 26 ноября, 2017
      12:03, 26 ноября, 2017
      226
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#татары
      Фото: vk.com/iman_izhevsk
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      По словам участников, в этом году текст был длиннее и сложнее.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла акция «Татарча диктант». По данным Татар-информ, 25 ноября ее участниками стал 21 человек. Самой молодой участнице – 19 лет, самой пожилой – 81 года. Текст диктанта читала заведующая сектором информационных ресурсов по татарской культуре и литературе библиотеки – филиала имени Мусы Джалиля Рамзия Гиззатуллина.

      Горожане, решившие проверить свои знания татарского языка, отметили, что в этом году текст был длиннее и сложнее, чем год назад.

      Как сообщается в группе в Вконтакте Союза татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман», «Татарча диктант» прошел в 9 странах и 20 регионах России. Участники писали отрывок из произведения Аяза Гилязова «Җомга көн кич белән» («Вечером в пятницу»). 

      12:03, 26 ноября, 2017
      226
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#татары

       

       

       

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