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      День матери празднуют в Удмуртии

      10:00, 26 ноября, 2017
      10:00, 26 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мама\n#праздники
      Фото: pixabay.com
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      В преддверии праздника в Ижевске вручили знаки отличия «Материнская слава».

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии поздравляют своих мам с праздником. В последнее воскресенье ноября в мире отмечают День матери. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в регионе в преддверии праздника вручили региональные государственные награды – знак отличия «Материнская слава». Его получили 32 женщины.

      О некоторых из них рассказал премьер-министр Ярослав Семенов. «Девять детей, в том числе двое опекаемых, в семье Ольги Ростиславовны Сычевой из Сюмсинского района.  У неё с супругом и сейчас немало хлопот. Младшенькому сыну – только 3 года. А старшие дети уже твердо стоят на ногах. У них  появилось и свое потомство.

      Шестерых детей родили, подняли и воспитали вместе с мужьями Нина Валентиновна Русских из Селтинского района и Раиса Александровна Шарыпова из Алнашского района. Все их дети выросли достойными людьми, нашли себя в жизни. То же самое можно сказать о семьях каждой из вас», - обратился глава кабинета министров с участницам встречи.

      По статистике, сегодня в Удмуртии в одном домохозяйстве в среднем не больше 3 человек. Получается – меньше одного ребёнка на семью. Если говорить о многодетных семьях, то их число растёт у нас год от года. На 1 октября 2017 года зарегистрировано уже 20 266 таких семей, на 5% больше, чем было на 1 января. В этих семьях воспитываются 65 540 детей.

      10:00, 26 ноября, 2017
      288
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мама\n#праздники

       

       

       

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