Жители Удмуртии признаются мамам в любви

С 25 по 30 ноября в республике пройдет всероссийская акция «Парад первых лиц – парад мам».

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская интернет-акция «Парад первых лиц – парад мам» пройдет в республике с 25 по 30 ноября 2017 года. Как сообщили в пресс-службе администрации Ижевска, она посвящена Дню матери и проводится под лозунгом «Мама – мой человек №1».

Проводить ее будут в социальных сетях и интернет-площадках. Слова любви мамам организаторы будут ретранслировать с платформы общероссийского проекта стенапризаний.рф.

Отмечается, что помимо Удмуртии, в акции принимают участие 85 регионов страны. По ее окончанию организаторы проведут замер «Диапазона материнского счастья» и узнают, в каком регионе России живут самые любимые мамы и самые благодарные дети.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайт стенапризнаний.рф и написать теплые слова маме. Затем загрузить ее фотографию и опубликовать признание. После этого нужно сделать репост публикации на своей странице в социальных сетях. Только после этого признание получит фирменный стикер парада.