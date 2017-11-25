  • $ 58.53 ↑
  • € 69.33 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жители Удмуртии признаются мамам в любви

      10:00, 25 ноября, 2017
      10:00, 25 ноября, 2017
      318
      0
      #акция\n#любовь\n#Удмуртия\n#социальные сети\n#признание\n#День матери
      Фото: pixabay.com
      318
      0

      С 25 по 30 ноября в республике пройдет всероссийская акция «Парад первых лиц – парад мам».

      Ижевск. Удмуртия. Всероссийская интернет-акция «Парад первых лиц – парад мам» пройдет в республике с 25 по 30 ноября 2017 года. Как сообщили в пресс-службе администрации Ижевска, она посвящена Дню матери и проводится под лозунгом «Мама – мой человек №1». 

      Проводить ее будут в социальных сетях и интернет-площадках. Слова любви мамам организаторы будут ретранслировать с платформы общероссийского проекта стенапризаний.рф. 

      Отмечается, что помимо Удмуртии, в акции принимают участие 85 регионов страны. По ее окончанию организаторы проведут замер «Диапазона материнского счастья» и узнают, в каком регионе России живут самые любимые мамы и самые благодарные дети. 

      Принять участие в акции может каждый желающий.  Для этого нужно зайти на сайт стенапризнаний.рф и написать теплые слова маме. Затем загрузить ее фотографию и опубликовать признание. После этого нужно сделать репост публикации на своей странице в социальных сетях.  Только после этого признание получит фирменный стикер парада.

      10:00, 25 ноября, 2017
      318
      0
      #акция\n#любовь\n#Удмуртия\n#социальные сети\n#признание\n#День матери

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      12103

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      8106
      09:31, 19 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7052
      09:48, 21 ноября, 2017

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      6752
      19:04, 24 ноября, 2017

      Игорь Краснов продолжит исполнять обязанности министра спорта Удмуртии

      4701
      13:07, 18 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4978

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      1522
      17:00, 23 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      1015
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      992
      10:46, 19 ноября, 2017

      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      906
      15:33, 20 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      2042

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1130
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      1026
      09:52, 19 ноября, 2017

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      928
      18:51, 23 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      822
      19:17, 21 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      24 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      23 ноября, 2017

      Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК»

      23 ноября, 2017