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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:20, 24 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:20, 24 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      238
      0
      #дети\n#Ижевск\n#газ\n#драка\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Минстрой\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА Сусанин
      238
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий региона, произошедших за минувшую неделю.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых важных и интересных событий недели, которые произошли в Удмуртии. В традиционной рубрике новости о массовом сокращении на «Ижметмаше», дополнительном обследовании обрушившегося дома и увеличении платы за обслуживание газового оборудования в Ижевске.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Массовое сокращение:

      812 работников «Ижметмаша» уволят с завода в январе. Сейчас на предприятии отсутствуют заказы, снижаются объемы производства, а также нет денег на оплату газа и электричества. Пока в центр занятости населения из числа работников, которых могут сократить, никто не обращался.

      Дополнительное обследование:

      Представители федерального Минстроя прибыли в Ижевск, чтобы дополнительно обследовать обрушившийся дом на Удмуртской. Ранее на объекте уже работал специальный комплекс МЧС России - «Струна».

      Проверка оборудования:

      Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза. Это связано это с тем, что увеличится число проверок, которые ранее проводились раз в три года.

      Развитие республики:

      План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Прежняя программа развития неактуальна и не выполняется уже третий год. В приоритете у властей региона – ремонт дорог. Вторая задача – реконструкция крыш, окон и пищеблоков учреждений.

      Драка школьниц:

      Уголовное дело возбудили после драк школьниц в Воткинске. Следователи считают, что сотрудники органов системы профилактики безнадзорности должным образом не исполняли свои обязанности.

      18:20, 24 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      238
      0
      #дети\n#Ижевск\n#газ\n#драка\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Минстрой\n#Александр Бречалов

       

       

       

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