Видеообзор самых важных и интересных событий региона, произошедших за минувшую неделю.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых важных и интересных событий недели, которые произошли в Удмуртии. В традиционной рубрике новости о массовом сокращении на «Ижметмаше», дополнительном обследовании обрушившегося дома и увеличении платы за обслуживание газового оборудования в Ижевске.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Массовое сокращение:
812 работников «Ижметмаша» уволят с завода в январе. Сейчас на предприятии отсутствуют заказы, снижаются объемы производства, а также нет денег на оплату газа и электричества. Пока в центр занятости населения из числа работников, которых могут сократить, никто не обращался.
Дополнительное обследование:
Представители федерального Минстроя прибыли в Ижевск, чтобы дополнительно обследовать обрушившийся дом на Удмуртской. Ранее на объекте уже работал специальный комплекс МЧС России - «Струна».
Проверка оборудования:
Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза. Это связано это с тем, что увеличится число проверок, которые ранее проводились раз в три года.
Развитие республики:
План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Прежняя программа развития неактуальна и не выполняется уже третий год. В приоритете у властей региона – ремонт дорог. Вторая задача – реконструкция крыш, окон и пищеблоков учреждений.
Драка школьниц:
Уголовное дело возбудили после драк школьниц в Воткинске. Следователи считают, что сотрудники органов системы профилактики безнадзорности должным образом не исполняли свои обязанности.