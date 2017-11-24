Видеообзор самых важных и интересных событий региона, произошедших за минувшую неделю.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых важных и интересных событий недели, которые произошли в Удмуртии. В традиционной рубрике новости о массовом сокращении на «Ижметмаше», дополнительном обследовании обрушившегося дома и увеличении платы за обслуживание газового оборудования в Ижевске.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Массовое сокращение:

812 работников «Ижметмаша» уволят с завода в январе. Сейчас на предприятии отсутствуют заказы, снижаются объемы производства, а также нет денег на оплату газа и электричества. Пока в центр занятости населения из числа работников, которых могут сократить, никто не обращался.

Дополнительное обследование:

Представители федерального Минстроя прибыли в Ижевск, чтобы дополнительно обследовать обрушившийся дом на Удмуртской. Ранее на объекте уже работал специальный комплекс МЧС России - «Струна».

Проверка оборудования:

Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза. Это связано это с тем, что увеличится число проверок, которые ранее проводились раз в три года.

Развитие республики:

План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Прежняя программа развития неактуальна и не выполняется уже третий год. В приоритете у властей региона – ремонт дорог. Вторая задача – реконструкция крыш, окон и пищеблоков учреждений.

Драка школьниц:

Уголовное дело возбудили после драк школьниц в Воткинске. Следователи считают, что сотрудники органов системы профилактики безнадзорности должным образом не исполняли свои обязанности.