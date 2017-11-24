Победа Ульяны Кайшевой, ДТП с автобусом и хлеб из сушеных сверчков: что произошло минувшей ночью

О самых интересных новостях Удмуртии, России и мира.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к концу. Утро пятницы, 24 ноября, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Победа:

Спортсменка из Удмуртииа Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка IBU. Это второй по значимости регулярный турнир в мировом биатлоне, пишут Вести.

Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Кайшева преодолела дистанцию 7,5 км без промахов за 21 минуту 49,8 секунды. Второе место заняла норвежка Селин Брюн-Ли (отставание 41,9 секунды; 1 промах), третьей стала еще одна россиянка Ольга Якушова (+1.18,8; 1).

ДТП:

В Глазове маршрутный автобус врезался в остановку. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла утром накануне, 23 ноября.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Не продавать:

Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя. Таким правом ведомство хочет наделить магазины, бары и рестораны. Уже разработан соответствующий законопроект, пишет Эхо Москвы.

Еще одно изменение, согласно документу, касается организации мест продажи алкоголя в магазинах. Они должны быть организованы так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию.

Хлеб из насекомых:

В Финляндии начнут продавать хлеб из сушеных сверчков. Первые партии попадут в супермаркеты Хельсинки уже сегодня, 24 ноября. Подобный продукт является первым в мире, пишет Bfm.

Масса насекомых в хлебе не будет превышать 3% от веса готового изделия. На каждый хлебец потребуется 70 сушеных сверчков. Производитель отмечает, что хлеб из сверчков — это хороший источник белка. Кроме того, насекомые содержат полезные жирные кислоты, кальций, железо, витамин В12.

С 1 ноября 2017 года Финляндия присоединилась к другим европейским странам, которые разрешают разведение и продажу насекомых для употребления в пищу.

Опасное освещение:

Учёные Немецкого исследовательского центра геонаук в Потсдаме заявили, что искусственное освещение вредно. По мнению специалистов, оно провоцирует вымирание представителей флоры и фауны, а также причиняет вред человеческому здоровью, пишет Life.

Искусственное освещение может вызывать у людей проблемы со сном, артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой, а также проблемы с нервной системой вплоть до возникновения психических заболеваний.

Специалисты отметили, что за четыре года общая освещённость городов и других поселений выросла на 9%. Дальнейший рост вплоть до 2050 года чреват удвоением искусственного освещения и, как следствие, тяжкими последствиями для животных и людей.