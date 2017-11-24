  • $ 59.01 ↓
  • € 69.4 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Победа Ульяны Кайшевой, ДТП с автобусом и хлеб из сушеных сверчков: что произошло минувшей ночью

      08:04, 24 ноября, 2017
      08:04, 24 ноября, 2017
      690
      0
      #спорт\n#наука\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Глазов\n#торговля\n#алкоголь\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#продукты питания\n#новости\n#Финляндия
      Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
      690
      0

      О самых интересных новостях Удмуртии, России и мира.

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к концу. Утро пятницы, 24 ноября, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Победа:

      Спортсменка из Удмуртииа Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка IBU. Это второй по значимости регулярный турнир в мировом биатлоне, пишут Вести.

      Соревнования проходят в норвежском Шушене.

      Кайшева преодолела дистанцию 7,5 км без промахов за 21 минуту 49,8 секунды. Второе место заняла норвежка Селин Брюн-Ли (отставание 41,9 секунды; 1 промах), третьей стала еще одна россиянка Ольга Якушова (+1.18,8; 1).

      ДТП:

      В Глазове маршрутный автобус врезался в остановку. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла утром накануне, 23 ноября.

      В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

      Не продавать:

      Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя. Таким правом ведомство хочет наделить магазины, бары и рестораны. Уже разработан соответствующий законопроект, пишет Эхо Москвы.

      Еще одно изменение, согласно документу, касается организации мест продажи алкоголя в магазинах. Они должны быть организованы так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию.

      Хлеб из насекомых:

      В Финляндии начнут продавать хлеб из сушеных сверчков. Первые партии попадут в супермаркеты Хельсинки уже сегодня, 24 ноября. Подобный продукт является первым в мире, пишет Bfm.

      Масса насекомых в хлебе не будет превышать 3% от веса готового изделия. На каждый хлебец потребуется 70 сушеных сверчков. Производитель отмечает, что хлеб из сверчков — это хороший источник белка. Кроме того, насекомые содержат полезные жирные кислоты, кальций, железо, витамин В12.

      С 1 ноября 2017 года Финляндия присоединилась к другим европейским странам, которые разрешают разведение и продажу насекомых для употребления в пищу.

      Опасное освещение:

      Учёные Немецкого исследовательского центра геонаук в Потсдаме заявили, что искусственное освещение вредно. По мнению специалистов, оно провоцирует вымирание представителей флоры и фауны, а также причиняет вред человеческому здоровью, пишет Life.

      Искусственное освещение может вызывать у людей проблемы со сном, артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой, а также проблемы с нервной системой вплоть до возникновения психических заболеваний.

      Специалисты отметили, что за четыре года общая освещённость городов и других поселений выросла на 9%. Дальнейший рост вплоть до 2050 года чреват удвоением искусственного освещения и, как следствие, тяжкими последствиями для животных и людей.

      08:04, 24 ноября, 2017
      690
      0
      #спорт\n#наука\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Глазов\n#торговля\n#алкоголь\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#продукты питания\n#новости\n#Финляндия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      11048

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7853
      09:31, 19 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      6691
      09:48, 21 ноября, 2017

      ДТП в Ижевске, драка школьниц в Воткинске, поиски пропавшего человека: что произошло минувшей ночью

      4999
      08:00, 17 ноября, 2017

      Игорь Краснов продолжит исполнять обязанности министра спорта Удмуртии

      4424
      13:07, 18 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4591

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      1001
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      966
      10:46, 19 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      932
      10:56, 17 ноября, 2017

      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      891
      15:33, 20 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1952

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1326
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1114
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      949
      09:52, 19 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      786
      19:17, 21 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      23 ноября, 2017

      Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК»

      23 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: увольнения на «Ижметмаше» и высказывание депутата Гордумы

      22 ноября, 2017