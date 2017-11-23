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      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      18:18, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:18, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      343
      0
      #спорт\n#экономика\n#Ижевск\n#биатлон\n#развитие\n#Удмуртия\n#проекты\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
      343
      0

      Видообзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции сделали видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в четверг, 23 ноября.

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Обращение спасателя:

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска. Спасатель пожаловался на недостаточную укомплектованность и старую экипировку. Александр Бречалов пообещал взять этот вопрос на контроль.

      Президентский фонд:

      25 проектов из Удмуртии получат гранты из президентского фонда. Общая сумма финансирования составит почти 45 млн рублей. Самым скромной инициативой является сохранение и благоустройство Зая’кинской кедровой рощи.

      Развитие Удмуртии:

      План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Прежняя программа развития неактуальна и не выполняется уже третий год. Власти республики определили для себя приоритетные задачи, первая из которых – это ремонт дорог.

      Дорогое «лечение»:

      Ижевская пенсионерка отдала за снятие порчи 347 тыс. рублей. Обманувших горожанку злоумышленников разыскивает полиция. Правоохранители возбудили уголовное дело.

      Возвращение «Ижевки»:

      Власти Удмуртии начали переговоры по возвращению женской части «Ижевской винтовки» в столицу региона. Сейчас эти соревнования проходят в Чайковском. Для региона этот старт из разряда тех, которые необходимо проводить на высоком организационном уровне.

      18:18, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      343
      0
      #спорт\n#экономика\n#Ижевск\n#биатлон\n#развитие\n#Удмуртия\n#проекты\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

       

       

       

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