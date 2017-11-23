Видообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции сделали видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в четверг, 23 ноября.

Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Обращение спасателя:

Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска. Спасатель пожаловался на недостаточную укомплектованность и старую экипировку. Александр Бречалов пообещал взять этот вопрос на контроль.

Президентский фонд:

25 проектов из Удмуртии получат гранты из президентского фонда. Общая сумма финансирования составит почти 45 млн рублей. Самым скромной инициативой является сохранение и благоустройство Зая’кинской кедровой рощи.

Развитие Удмуртии:

План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Прежняя программа развития неактуальна и не выполняется уже третий год. Власти республики определили для себя приоритетные задачи, первая из которых – это ремонт дорог.

Дорогое «лечение»:

Ижевская пенсионерка отдала за снятие порчи 347 тыс. рублей. Обманувших горожанку злоумышленников разыскивает полиция. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Возвращение «Ижевки»:

Власти Удмуртии начали переговоры по возвращению женской части «Ижевской винтовки» в столицу региона. Сейчас эти соревнования проходят в Чайковском. Для региона этот старт из разряда тех, которые необходимо проводить на высоком организационном уровне.