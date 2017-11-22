Отключение тепла в Ижевске, метеоритный дождь и Despacito по-сибирски: что произошло минувшей ночью

Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Среду, 22 ноября, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают, по традиции, обзором самых интересных новостей, которые появились, пока вы спали.

Отключение тепла:

Несколько улиц Ижевска сегодня останутся без отопления и горячей воды. По данным пресс-службы УКС, отключения начнутся в 10:00 в домах по улицам Молодежная, Союзная, 40 лет Победы, Ленина, Ухтомского и Ильфата Закирова.

Дело в том, что специалисты намерены отремонтировать тепломагистраль на одном из участков возле проспекта Калашникова

Авария:

На улице Базисной в Ижевске «Лада» врезалась в дорожный знак. Об этом очевидцы сообщили в группе ИГГС в соцести Вконтакте.

Подробности ДТП пока неизвестны.

Метеоритный дождь:

Сразу три российских города могут попасть под метеоритный дождь в декабре. Как пишет Накануне, об этом сообщили на международной конференции в Рейкьявике.

В настоящее время метеоритный поток движется в сторону Земли. По словам специалистов, размер самого крупного метеорита достигает примерно 25 м, его вес составляет более 20 тыс. т. В процессе вхождения в атмосферу Земли метеорит может взорваться или сгореть. Поэтому поверхности планеты могут достигнуть только мелкие осколки

Под метеоритный дождь, по словам исследователей, могут попасть Самара, Казань и Нижний Новгород.

FromSiberia:

Выпускники Новосибирской консерватории записали сибирскую версию хита пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси Despacito. Музыканты Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко исполнили песню на фоне берёз в заснеженном лесу, пишет Life.

Исполнители использовали народные инструменты: балалайку-контрабас, ложки, бубен, аккордеон, а также жалейку. В клипе они одеты в тёплые куртки и шапки-ушанки. За два дня сибирский кавер посмотрели больше 70 тыс. раз.

DESPACITO IN SIBERIA (ДЕСПАСИТО ПО СИБИРСКИ) Новосибирские ребята записали Despacito в суровом сибирском климате! Подписывайтесь на инстаграм @vasilyurchenko На видео: Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко

«Обезьяна с гранатой»?

Представительницы прекрасного пола более компетентны за рулём, чем мужчины. Как пишут Вести, такой вывод сделали норвежские ученые.

По результатам исследования, более сосредоточенными на дороге оказались пожилые дамы.

Специалисты опросили две большие группы людей. В первую вошли 1100 учеников старших классов, у 208 уже были водительские права. Во вторую было отобрано 414 взрослых людей.

«Молодые мужчины были более склонны отвлекаться на дорогах», - цитирует издание выводы ученых.

Среди других водителей, которые чаще всего отвлекались, были и те, кто водит машину достаточно часто, в том числе люди с неврологическими расстройствами и экстраверты.