В Минприроды Удмуртии объяснили высокую позицию региона в экологическом рейтинге

В ведомстве отметили, что в республике уже несколько лет активно внедряется раздельный сбор мусора.

Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии прокомментировало 19 место Ижевска в экологическом рейтинге страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 место Глазова в категории «Водопотребление и качество воды» в ведомстве объяснили тем, что в городе с 2003 года обеззараживают сточные воды ультрафиолетовым излучением. Также водоснабжение в городе осуществляется не из поверхностных источников, а из Сянинского месторождения подземных вод.

1 место Ижевска в категории обращения с отходами Минприроды Удмуртии объяснило тем, что в столице активно внедряется раздельный сбор мусора, в городе установлено 1115 спецконтейнеров, в том числе 49 экологических.

Напомним, в 2017 году в колонии №7 УФСИН Удмуртии приступили к производству экоконтейнеров для сбора опасных отходов.

Кроме того, на сегодняшний день по Сарапульскому тракту ведётся рекультивация полигона ТБО. Общий объем накопленных отходов на её территории составляет 10,5 млн кубометров. Реализация проекта по восстановлению обойдется республике в 128 млн рублей.

Также в ведомстве отметили, что Удмуртия вошла в число 17 пилотных регионов, которым в 2018 году выделят 65 млн рублей на деятельность в области обращения с отходами.