Зоопарк Удмуртии выпустил свой календарь

На страницах календаря изображены обитатели зоопарка в виде символов различных стран.

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии к своему 10-летию выпустил календарь. На страницах изображены обитатели зоопарка в виде символов различных стран, сообщили в пресс-службе Зоопарка республики.

Так, например, моржи олицетворяют штат Аляска, зебу –Индию, а тигр, как символ воинской доблести, представляет Китай.

Всего в календаре можно увидеть 33 вида животных.

Сотрудники зоопарка не стали раскрывать всех секретов и запустили в соцсети Инстаграм конкурс, в котором жителям предлагают угадать, какое животное символизирует ту или иную страну. В первую 6 стран вошли: Финляндия, ОАЭ, Перу, Мексика, Монголия, Австралия.