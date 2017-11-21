Всего в рейтинг вошло 103 города.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял 19 место в экологическом рейтинге страны. Исследования проводились в 103 городах России, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Также, по данным ведомства, Ижевск стал лучшим городом по обращению с отходами, а ещё один город Удмуртии – Глазов занял в этой категории 5 место. Кроме того, Глазов получил 5 место в категории водопотребление и качество воды.

Целью такого рейтинга является оценка благоприятной окружающей среды и качества жизни в городах.

Специалисты оценивали качество экологии по семи категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

По итогам исследования лучшим городом стали Набережные Челны, на втором месте разместилась Казань. Они показали одни из лучших результатов сразу в несколько категориях: управление в области охраны окружающей среды, водопотребление и качество вод и энергопотребление.

Напомним, экорейтинг составляют ежегодно с 2013 года на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований.