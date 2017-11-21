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      Сбитая в Ижевске семья, выдра-помощник Деда Мороза и самые высокооплачиваемые певицы: что произошло минувшей ночью

      08:00, 21 ноября, 2017
      08:00, 21 ноября, 2017
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      #дороги\n#ДТП\n#семья\n#наркотики\n#Ижевск\n#Новый год\n#животные\n#Удмуртия\n#новости
      Фото: vk.com/chelzoopark
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      Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, жители Удмуртии! Пока вы спали, произошло множество событий. Самыми интересными новостями делятся корреспонденты информагентства «Сусанин» в традиционном утреннем обзоре.

      ДТП в Ижевске:

      Пешеходов сбили на перекрестке улиц 6-я Подлесная и Нижняя. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 20 ноября, около 19:27.

      «Сбили семью с ребенком, все живы», - написали очевидцы произошедшего в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

      «Уличный торговец»:

      В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотикам. У мужчины нашли     более 1,5 кг «синететики», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

      Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

      Угрозы за выигрыш:

      Сорвавшая джек-пот пенсионерка из Воронежской области пожаловалась на вымогателей. Женщина рассказала, что боится выйти на улицу, пишет Газета.

      Из-за шквала сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. При этом пишут женщине как с просьбами о помощи, так и с угрозами.

      Чтобы сорвать многомиллионный куш, пенсионерка покупала лотерейные билеты каждую неделю.

      Пушистый помощник:

      Выдра стала помощником Деда Мороза в Челябинской области. Такого необычного ассистента зимнему волшебнику выбрали по итогам голосования в интернете, сообщает в группе челябинского зоопарка.

      «В этом году главным помощником Деда Мороза, по итогам народного голосования, победил выдра Лютер. О том, как он справляется со своими новыми полномочиями, мы расскажем и покажем вам в видеоролике», - говорится в сообщении.

      Дорого берет:

      Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкальных исполнительниц этого года. Список возглавила американская певица Бейонсе, пишет Life.

      Исполнительница в 2017 году заработала 105 млн долларов. Второе место заняла 29-летняя британская певица Адель, которая заработала за год 69 млн долларов. Замыкает тройку с 44 млн долларов певица Тейлор Свифт.

      В список самых богатых певиц этого года также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и Барбара Стрейзанд. При составлении рейтинга Forbes использовал данные менеджеров и агентов знаменитостей в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.

      08:00, 21 ноября, 2017
      109
      0
      #дороги\n#ДТП\n#семья\n#наркотики\n#Ижевск\n#Новый год\n#животные\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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