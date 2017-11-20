Обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги минувшего дня в традиционной рубрике. Сегодня в видеообзоре продолжении истории с обрушенным подъездом в Ижевске и судебное разбирательство с директором турфирмы.
Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
50 млн на рухнувший подъезд:
50 млн рублей предусмотрят на устранение последствий обрушения части дома в Ижевске. Их могут выделить из республиканской казны. Если эти деньги не понадобятся, то средства пойдут на сокращение дефицита бюджета.
Директор турфирмы из Удмуртии пойдет под суд:
Директор турфирмы, допустившей гибель девушки во время сплава в Удмуртии, предстанет перед судом. Управленцу грозит до 6 лет тюрьмы. Трагедия произошла весной в Кезском районе республики. На девушке не было спасательного жилета.
Коммунальщики Ижевска определились с будущим
Около 30 километров тепловых сетей и 12 тепловых пунктов заменят в Ижевске в 2018 году. Самые крупные объемы перекладки труб ожидаются на улицах 9 Января, Ленина и Молодежной.
Фигуристка Загитова вновь бьет рекорды:
Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на Гран-при Франции. Она обновила свои рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Второй стала еще одна россиянка Мария Сотскова.
Погода в Удмуртии снова удивляет:
Рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. Ниже нулевой отметки столбики термометров опустятся только ночью. Днем по республике ожидается от 0 до +3 градусов. Сейчас температура гораздо выше климатических норм.