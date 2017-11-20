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      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      18:00, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      742
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#обзор\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      742
      0

      Обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги минувшего дня в традиционной рубрике. Сегодня в видеообзоре продолжении истории с обрушенным подъездом в Ижевске и судебное разбирательство с директором турфирмы.

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      50 млн на рухнувший подъезд:

      50 млн рублей предусмотрят на устранение последствий обрушения части дома в Ижевске. Их могут выделить из республиканской казны. Если эти деньги не понадобятся, то средства пойдут на сокращение дефицита бюджета.

      Директор турфирмы из Удмуртии пойдет под суд:

      Директор турфирмы, допустившей гибель девушки во время сплава в Удмуртии, предстанет перед судом. Управленцу грозит до 6 лет тюрьмы. Трагедия произошла весной в Кезском районе республики. На девушке не было спасательного жилета.

      Коммунальщики Ижевска определились с будущим

      Около 30 километров тепловых сетей и 12 тепловых пунктов заменят в Ижевске в 2018 году. Самые крупные объемы перекладки труб ожидаются на улицах 9 Января, Ленина и Молодежной.

      Фигуристка Загитова вновь бьет рекорды:

      Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на Гран-при Франции. Она обновила свои рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Второй стала еще одна россиянка Мария Сотскова.

      Погода в Удмуртии снова удивляет:

      Рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. Ниже нулевой отметки столбики термометров опустятся только ночью. Днем по республике ожидается от 0 до +3 градусов. Сейчас температура гораздо выше климатических норм.

      18:00, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      742
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#обзор\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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