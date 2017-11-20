Ниже нулевой отметки столбики термометров будут опускаться только по ночам.

Ижевск. Удмуртия. Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет теплой. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, влияние на погоду оказывает высотный теплый антициклон.

Ниже нулевой отметки столбики термометров будут опускаться только по ночам. Днем по республике ожидается от 0 до +3 градусов.

«Выпавший на прошлой неделе снег в южных и центральных районах слабо проседает, уменьшаясь в высоте. Данная тенденция сохранится в ближайшую неделю», - отмечают синоптики.

К вечеру понедельника, 20 ноября, мокрый снег сменится дождем. Ночные похолодания приведут к гололедице.

Синоптики отмечают, что температурный фон существенно выше климатических норм этого времени года.