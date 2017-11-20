Сбитый в Ижевске ребенок, российский корабль-призрак и новый запрет от Facebook: что произошло минувшей ночью

Обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Доброго утра понедельника, Удмуртия! Новый день корреспонденты информагентства «Сусанин» предлагают начать с чашки крепкого кофе и подборки новостей о событиях, произошедших в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП в Ижевске и Можге:

Ребенка сбили на улице 30 лет Победы в Ижевске. Авария произошла накануне, 19 ноября. О произошедшем рассказали в соцсетях участники группы ИГГС.

По словам очевидцев, родители, которые шли вместе с малышом, отказались вызывать «скорую помощь».

«Ребёнок так кричал сильно, и что-то ему ко лбу приложили и держали», - рассказали горожане.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло в Можге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Запертый школьник:

В Ростове-на-Дону следователи проверяют сообщения СМИ о том, что сотрудники магазина «Пятерочка» заперли в подвале школьника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

«Сотрудники <...> заподозрив школьника в краже, не отпускали его из помещения магазина в течение нескольких часов», - отмечается в сообщении.

В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться.

Корабль-призрак:

У берегов штата Калифорния (США) заметили корабль-призрак. Судно похоже на пропавший в 2013 году советский лайнер «Любовь Орлова», пишет РГ.

О корабле сообщили СМИ. При этом журналисты сообщают, что каркас лайнера состоит из бетона, тогда как российское судно было почти полностью сделано из стали.

Лайнер «Любовь Орлова» был построен по заказу СССР в Кралевице (Югославия) в 1976 году. В 2010 году в связи с деловым спором судно задержали в канадском порту Сент-Джонс. В 2013-м «Любовь Орлова» на буксире отправилась в Доминиканскую республику на слом. Во время шторма буксировочный трос оборвался. С тех пор судно находится в свободном дрейфе в Атлантическом океане без экипажа и опознавательных огней.

Удалить нельзя, отредактировать:

В социальной сети Facebook ( «Фейсбук») пропала возможность удалять посты. Пока функция осталась только в мобильном приложении, пишет Life.

При этом в десктопной версии доступна возможность редактировать пост.

Пользователи, которые пожаловались, что не могут удалить свои старые записи, считают это багом. Однако представители СМИ уверены, что подобный казус может быть уловкой компании, которая таким образом побуждает пользователей использовать мобильное приложение.

О погоде:

По данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем временами будет идти дождь или мокрый снег. Столбики термометров в Ижевске поднимутся до +2 градусов, по Удмуртии – до +4.

Синоптики предупрждают автолюбителей и пешеходов о гололедице на дорогах.