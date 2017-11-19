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      Суд обязал жителя Удмуртии убрать двухметровый забор на берегу Камы

      15:18, 19 ноября, 2017
      15:18, 19 ноября, 2017
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      #Прокуратура\n#Удмуртия\n#Кама\n#Каракулинский район\n#суд
      Фото: pixabay.com
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      Он преграждал доступ к реке.

      Каракулинский район. Удмуртия. Владельца земли в деревне Зуевы Ключи в Удмуртии обязали убрать двухметровый забор, которым он перегородил выход к реке.

      Как сообщается, прокуратура Каракулинского района провела проверку по поступившему обращению жителя деревни Зуевы Ключи.

      В ходе проведенного прокуратурой осмотра было установлено, что участок площадью 3,5 тыс кв. м. полностью огорожен забором из металлических прутьев высотой 2 метра. При этом ограждение создавало препятствие для свободного доступа к реке и её береговой полосе, которая, позакону, должна составлять не менее 20 метров.

      Несмотря на предписание прокуратуры, владелец забора демонтировать его отказался, после чего районный прокурор обратился в суд.

      В ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчиком свободный доступ граждан к реке Кама восстановлен.

      15:18, 19 ноября, 2017
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      #Прокуратура\n#Удмуртия\n#Кама\n#Каракулинский район\n#суд

       

       

       

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