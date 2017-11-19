Суд обязал жителя Удмуртии убрать двухметровый забор на берегу Камы

Он преграждал доступ к реке.

Каракулинский район. Удмуртия. Владельца земли в деревне Зуевы Ключи в Удмуртии обязали убрать двухметровый забор, которым он перегородил выход к реке.

Как сообщается, прокуратура Каракулинского района провела проверку по поступившему обращению жителя деревни Зуевы Ключи.

В ходе проведенного прокуратурой осмотра было установлено, что участок площадью 3,5 тыс кв. м. полностью огорожен забором из металлических прутьев высотой 2 метра. При этом ограждение создавало препятствие для свободного доступа к реке и её береговой полосе, которая, позакону, должна составлять не менее 20 метров.

Несмотря на предписание прокуратуры, владелец забора демонтировать его отказался, после чего районный прокурор обратился в суд.

В ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчиком свободный доступ граждан к реке Кама восстановлен.