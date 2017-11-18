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      В Сарапульском районе проложили дорогу к деревне Антипино

      18:02, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:02, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      277
      0
      #дороги\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#дорожное строительство\n#Минтранс
      Фото: пресс-служба главы и правительства УР
      277
      0

      Трехкилометровая трасса отсыпана щебенкой и гравием.

      Антипино. Удмуртия. Еще один из 14 объектов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» сдан в эксплуатацию в Удмуртии. Дорожники республики построили трассу к деревням Антипино и Отуниха. 
       
      Как сообщили в пресс-службе Миндортранса региона, протяженность объекта составила 3,085 километра. Дорожное полотно выполнено в щебеночно-гравийном исполнении. Работы оказались непростыми из-за обилия искусственных сооружений. Главным из них был трехпролетный железобетонный мост протяженностью 60 метров, включая подходы. Он оказался самым протяженным из числа мостов, построенных в рамках программы в этом году. 
       
      В администрации Сарапульского района отметили, что появление дороги будет способствовать развитию расположенного в Антипино и Отунихе крепкого фермерского хозяйства.
       
      Глава Миндортранса республики Алексей Горбачев напомнил, что программа«Устойчивое развитие сельских территорий» реализуется уже 5 с лишним лет. За это время благодаря помощи из федерального бюджета удалось построить 415 километров новых сельских дорог. На будущий год по ней планируется проложить еще 18 трасс. Пока положительное решение получено по 7 проектам.
       
      18:02, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      277
      0
      #дороги\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#дорожное строительство\n#Минтранс

       

       

       

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