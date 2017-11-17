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      Спасатели Удмуртии: лед на водоемах еще очень тонкий

      11:50, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:50, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      165
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#ПСС\n#Удмуртия\n#лед
      Фото: ПСС Удмуртии
      165
      0

      Сотрудники поисково-спасательной службы республики предупредили жителей региона о том, что лед еще не способен выдержать массу человеческого тела.

      Ижевск. Удмуртия. В поисково-спасательной службе Удмуртии рассказали о том, что лед на водоемах республики еще очень тонкий и может не выдержать массу человеческого тела. По информации региональной ПСС, самый прочный лед – прозрачный.

      «Прочность льда можно определить по его цвету. Если он имеет синеватый или зеленоватый оттенок, то это хороший, крепкий лед. Самый прочный лед – прозрачный. Если же он матово-белый или желтоватый, такой лед крайне ненадежен», - говорится в сообщении спасателей.

      В случае, если вы все же решились на прогулку по льду, необходимо соблюдать правила безопасности:

      - безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5-6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4-5 человек, то передвигаться можно по льду, толщина которого не меньше 15 см.

      - в тех местах, где вмерзли камыши, кусты, трава, водоросли и какие-нибудь посторонние предметы, грузоподъемность резко снижается, возрастает опасность провалиться.

      - с большой осторожностью надо обходить участки водоемов с быстрым течением, родниками и места, куда стекают теплая вода или промышленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины.

      - при переправе по льду рекомендуется идти по уже проложенной и хорошо проверенной тропе или пользоваться оборудованными ледовыми переправами.

      - на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце. Веревку можно забросить к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки, в случае оказания первой помощи.

      Также спасатели обращаются к родителям, чтобы те ни в коем случае не отпускали детей на лед без присмотра.

      «Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток», - говорится в сообщении. 

      11:50, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      165
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#ПСС\n#Удмуртия\n#лед

       

       

       

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