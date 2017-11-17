Спасатели Удмуртии: лед на водоемах еще очень тонкий

Сотрудники поисково-спасательной службы республики предупредили жителей региона о том, что лед еще не способен выдержать массу человеческого тела.

Ижевск. Удмуртия. В поисково-спасательной службе Удмуртии рассказали о том, что лед на водоемах республики еще очень тонкий и может не выдержать массу человеческого тела. По информации региональной ПСС, самый прочный лед – прозрачный.

«Прочность льда можно определить по его цвету. Если он имеет синеватый или зеленоватый оттенок, то это хороший, крепкий лед. Самый прочный лед – прозрачный. Если же он матово-белый или желтоватый, такой лед крайне ненадежен», - говорится в сообщении спасателей.

В случае, если вы все же решились на прогулку по льду, необходимо соблюдать правила безопасности:

- безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5-6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4-5 человек, то передвигаться можно по льду, толщина которого не меньше 15 см.

- в тех местах, где вмерзли камыши, кусты, трава, водоросли и какие-нибудь посторонние предметы, грузоподъемность резко снижается, возрастает опасность провалиться.

- с большой осторожностью надо обходить участки водоемов с быстрым течением, родниками и места, куда стекают теплая вода или промышленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины.

- при переправе по льду рекомендуется идти по уже проложенной и хорошо проверенной тропе или пользоваться оборудованными ледовыми переправами.

- на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце. Веревку можно забросить к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки, в случае оказания первой помощи.

Также спасатели обращаются к родителям, чтобы те ни в коем случае не отпускали детей на лед без присмотра.

«Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток», - говорится в сообщении.