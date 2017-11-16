  • $ 60.25 ↑
  • € 71.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Все муниципальные образования Удмуртии готовы встретить зиму

      17:07, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      17:07, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      210
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#инфраструктура\n#зима
      Фото: pixabay.com
      210
      0

      Впервые за последние несколько лет все города и районы республики получили паспорта готовности.

      Ижевск. Удмуртия. Впервые за последние несколько лет все муниципальные образования Удмуртии получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики.

      С 2014 года без паспорта оставался Балезинский район, в 2015 году не готовым к зиме оказался Ижевск.

      До 15 ноября все муниципальные образования должны были показать свою готовность к холодному периоду. Первым, кто получил паспорт, стал Сюмсинский район. Чуть позднее, 17 октября - Юкаменский район, а 18 октября и 19 октября документ выдали Глазову и Можге соответственно.

      Запрыгнули «в последний вагон» и получили паспорта 15 ноября Ижевск, Завьяловский и Малопургинский районы.

      Как отмечают в ведомстве, в 2017 году на коммунальные цели из бюджета республики было выделено 492 млн рублей, 100 млн из которых – на подготовку к отопительному сезону. Всего на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры в этом году планируется направить свыше 2 млрд руб.

      17:07, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      210
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#инфраструктура\n#зима

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      36598

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16884
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13484
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11589
      17:25, 09 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      11437
      17:31, 10 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1309

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1276
      12:05, 10 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      922
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      648
      13:27, 15 ноября, 2017

      Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии

      589
      13:00, 11 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      643

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      493
      11:28, 13 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      477
      10:00, 15 ноября, 2017

      За шедевр Ван Гога заплатили 81 млн долларов

      312
      19:20, 14 ноября, 2017

      В Иране землетрясение унесло порядка 200 жизней

      310
      10:19, 13 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      Итоги сезона от ижевского ЖФК «Торпедо»

      LIVE:: мастер-класс и.о. вице-премьера Удмуртии Александра Свинина