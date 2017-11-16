Все муниципальные образования Удмуртии готовы встретить зиму

Впервые за последние несколько лет все города и районы республики получили паспорта готовности.

Ижевск. Удмуртия. Впервые за последние несколько лет все муниципальные образования Удмуртии получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики.

С 2014 года без паспорта оставался Балезинский район, в 2015 году не готовым к зиме оказался Ижевск.

До 15 ноября все муниципальные образования должны были показать свою готовность к холодному периоду. Первым, кто получил паспорт, стал Сюмсинский район. Чуть позднее, 17 октября - Юкаменский район, а 18 октября и 19 октября документ выдали Глазову и Можге соответственно.

Запрыгнули «в последний вагон» и получили паспорта 15 ноября Ижевск, Завьяловский и Малопургинский районы.

Как отмечают в ведомстве, в 2017 году на коммунальные цели из бюджета республики было выделено 492 млн рублей, 100 млн из которых – на подготовку к отопительному сезону. Всего на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры в этом году планируется направить свыше 2 млрд руб.