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      В Ижевске снова запустили проект «Тёплый кров»

      16:40, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      16:40, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      431
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#проект
      Фото: vk.com/vsembudetteplo
      431
      0

      Пункт временного пребывания для бездомных открылся уже в третий раз.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили проект «Тёплый кров». Пункт временного пребывания для бездомных открылся уже в третий раз, сообщает пресс-служба ижевской епархии.

      Целью проекта является помощь бездомным людям, которые оказались на улице в холодное время года.

      Палатку помощи поставили на улице Ключевой Поселок, 77. Пункт будет принимать бездомных на ночлег в 8 вечера. Каждого зарегистрируют и выдадут горячее питание. На бездомных будет заведена карточка с анкетой и перечнем оказанных благотворительных услуг. Для социальной реабилитации с людьми будет работать соцработник.

      Также все желающие помочь могут принести продукты питания и теплую одежду.

      Напомним, что впервые «Тёплый кров» запустили осенью 2015 года. За время его существования десятки бездомных получили ночлег, горячее питание, а некоторые даже смогли восстановить документы и начать приспосабливаться к обществу.

      16:40, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      431
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#проект

       

       

       

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