В Ижевске снова запустили проект «Тёплый кров»

Пункт временного пребывания для бездомных открылся уже в третий раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили проект «Тёплый кров». Пункт временного пребывания для бездомных открылся уже в третий раз, сообщает пресс-служба ижевской епархии.

Целью проекта является помощь бездомным людям, которые оказались на улице в холодное время года.

Палатку помощи поставили на улице Ключевой Поселок, 77. Пункт будет принимать бездомных на ночлег в 8 вечера. Каждого зарегистрируют и выдадут горячее питание. На бездомных будет заведена карточка с анкетой и перечнем оказанных благотворительных услуг. Для социальной реабилитации с людьми будет работать соцработник.

Также все желающие помочь могут принести продукты питания и теплую одежду.

Напомним, что впервые «Тёплый кров» запустили осенью 2015 года. За время его существования десятки бездомных получили ночлег, горячее питание, а некоторые даже смогли восстановить документы и начать приспосабливаться к обществу.