«Ижсталь» в убытке: доходы завода из Удмуртии снизились в 1,7 раза

Убыток предприятия за 9 месяцев 2017 года составил 146,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прибыль завода «Ижсталь» упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Убыток предприятия за 9 месяцев 2017 года составил 146,2 млн рублей, сообщает Интерфакс.

При этом выручка за этот же период 2017 года увеличилась на 28,2% и составила 13 млрд 536,9 млн рублей.

Также увеличилась и прибыль. В 2016 году она составляла 394,8 тыс.рублей, а в 2017 - 847,1 тыс.рублей.

Вместе с этим выросли и долги предприятия. С начала 2017 года кредиторская задолженность «Ижсталь» увеличилась почти в два раза - до 6 млрд 846,3 млн рублей, а дебиторская возросла с 1 млрд 126,7 млн рублей до 1 млрд 515,3 млн рублей.