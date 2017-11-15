  • $ 59.62 ↑
  • € 69.68 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      «Ижсталь» в убытке: доходы завода из Удмуртии снизились в 1,7 раза

      16:00, 15 ноября, 2017
      16:00, 15 ноября, 2017
      444
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#прибыль\n#долг
      Фото: vk.com/club14538528
      444
      0

      Убыток предприятия за 9 месяцев 2017 года составил 146,2 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Прибыль завода «Ижсталь» упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Убыток предприятия за 9 месяцев 2017 года составил 146,2 млн рублей, сообщает Интерфакс.

      При этом выручка за этот же период 2017 года увеличилась на 28,2% и составила 13 млрд 536,9 млн рублей.

      Также увеличилась и прибыль. В 2016 году она составляла 394,8 тыс.рублей, а в 2017 - 847,1 тыс.рублей.

      Вместе с этим выросли и долги предприятия. С начала 2017 года кредиторская задолженность «Ижсталь» увеличилась почти в два раза - до 6 млрд 846,3 млн рублей, а дебиторская возросла с 1 млрд 126,7 млн рублей до 1 млрд 515,3 млн рублей.

      16:00, 15 ноября, 2017
      444
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#прибыль\n#долг

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      36451

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16770
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13407
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11499
      17:25, 09 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      11000
      17:31, 10 ноября, 2017

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      1266

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      811
      16:20, 14 ноября, 2017

      Руководителя крымского УФАС нашли мертвым

      768
      13:49, 08 ноября, 2017

      Госдума согласилась повысить МРОТ до прожиточного минимума

      750
      18:59, 08 ноября, 2017

      Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии

      581
      13:00, 11 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      615

      В США автомобили-беспилотники начали ездить по дорогам общего пользования

      442
      12:32, 08 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      441
      11:28, 13 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      326
      10:00

      Сообщения в Twitter станут длиннее в 2 раза

      305
      10:34, 08 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: помощь жителям Симонихи и смертельное ДТП в Ижевске

      Пешеход погибла в Ижевске

      LIVE: Дневной Сусанин 15 ноября 2017 года