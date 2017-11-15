Больных гриппом А птиц нашли в Шарканском районе Удмуртии

Птицы оказались перелётными.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе Удмуртии обнаружили птиц, которые заражены гриппом А. Как сообщили в управлении ветеринарии по республике, перелётных птиц сразу отстрелили.

При проведении мониторинга сотрудники ведомства дополнительно исследовали биоматериал пораженных птиц. Пробы направили в Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных во Владимир. Там подтвердили, что птицы заражены гриппом А, но исключили высокопатогенный (опасный) характер вируса. В связи с этим, карантин на территории Шарканского района вводить не будут.

По муниципальному образованию сейчас проводится учёт поголовья, клинические наблюдения за птицами, продолжаются мониторинговые исследования.

Как отметили в ведомстве, причин для беспокойства нет, перелётные птицы жили и кормились не на территории Удмуртии.

Напомним, что весной 2017 года в Малопургинском районе обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа. На территории был введён карантин. Ущерб частных хозяйств от вируса составил более 58 тыс. рублей.