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      Больных гриппом А птиц нашли в Шарканском районе Удмуртии

      14:15, 15 ноября, 2017
      14:15, 15 ноября, 2017
      133
      0
      #ветеринария\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#птицы\n#грипп\n#вирус
      Фото: pixabay.com
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      Птицы оказались перелётными.

      Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе Удмуртии обнаружили птиц, которые заражены гриппом А. Как сообщили в управлении ветеринарии по республике, перелётных птиц сразу отстрелили.

      При проведении мониторинга сотрудники ведомства дополнительно исследовали биоматериал пораженных птиц. Пробы направили в Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных во Владимир. Там подтвердили, что птицы заражены гриппом А, но исключили высокопатогенный (опасный) характер вируса. В связи с этим, карантин на территории Шарканского района вводить не будут.

      По муниципальному образованию сейчас проводится учёт поголовья, клинические наблюдения за птицами, продолжаются мониторинговые исследования.

      Как отметили в ведомстве, причин для беспокойства нет, перелётные птицы жили и кормились не на территории Удмуртии.

      Напомним, что весной 2017 года в Малопургинском районе обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа. На территории был введён карантин. Ущерб частных хозяйств от вируса составил более 58 тыс. рублей. 

      14:15, 15 ноября, 2017
      133
      0
      #ветеринария\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#птицы\n#грипп\n#вирус

       

       

       

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