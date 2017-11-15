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      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      08:00, 15 ноября, 2017
      08:00, 15 ноября, 2017
      642
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      642
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! В среду, 15 ноября, ожидается облачная погода. Днем временами небольшие осадки в виде снега. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0, +5 градусов по Цельсию, к вечеру похолодание.

      Пока вы думаете, в чем пойти на работу, «Сусанин» подготовил обзор событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире минувшей ночью. 

      ДТП

      Прошлый вечер в Ижевске, к сожалению, не обошёлся без происшествий. На улице Союзная возле автотехцентра «Малина» сбили пешехода. Как сообщают очевидцы ДТП в группе ИГГС, от полученных травм женщина скончалась на месте.

       

      Также 14 ноября сбили пешехода в Можге. Авария произошла на улице Фалалеева, сообщается в группе Можга Где Гай Стоят (МГГС). Более подробной информации пока нет.

       

      Смерть артиста

      На 79-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актёр театра и кино Виталий Шаповалов. Как сообщает RT, после перенесённой операции он несколько дней находился в крайне тяжёлом состоянии.

      Шаповалов впервые снялся в кино в 1969 году в фильме «Дорога домой». Всего он сыграл в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Next», «Марш Турецкого», «Каменская».

      Также артист участвовал в таких театральных постановках, как «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.

      Редизайн

      15 ноября в России вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск сигарет только с устрашающими изображениями на упаковке. Об этом сообщают «Известия».

      Это означает, что изображения на пачках сигарет будут на обеих сторонах. На упаковках будут человеческие органы, пораженные различными болезнями, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.

      Также будет запрещено наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты.

      Помимо этого, нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и так далее.

      Бриллиант в 163 карата

      На аукционе в Женеве продали ожерелье с бриллиантом весом в 163 карата за 33,7 млн долларов. Об этом сообщает РБК.

      Бриллиант изумрудной огранки вставлен в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы. Это самый крупный бриллиант, продававшийся когда-либо на аукционе.

      Бриллиант выточили из алмаза весом в 404 карата. Драгоценный камень нашли в Анголе в феврале 2016 года. Его полировка заняла 11 месяцев.

      08:00, 15 ноября, 2017
      642
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

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