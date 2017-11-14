Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентства «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня. В обзор событий вторника, 14 ноября, попали сообщения о долгах владельца сети билбордов, последствиях взрыва в Ижевске и погоде.

Удмуртия в минуту: отставка Ивана Маринина и сокращения в администрации Ижевска Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Меняет профессию:

Глава министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин покинул свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Стоит отметить, что с 2018 года ведомство, которое он возглавлял, объединят с министерством строительства.

Сокращения:

В Ижевске сократят должность замглавы администрации города по градостроительству и благоустройству. Раньше её занимал Владимир Нестеренко. Он ушел в отставку в октябре. Ликвидация поста замглавы, а также его помощника и секретаря позволит экономить до трех миллионов рублей в год.

Последствия взрыва:

После взрыва в многоквартирном доме в Ижевске Госдуме России предложили запретить газификацию новостроек. Частных домов инициатива не коснется. В настоящее время подобный запрет действует в домах высотой в 11 и более этажей.

Крупный долг:

Владелец сети рекламных конструкций в Ижевске задолжал в бюджет города почти 19 млн рублей. Арбитражный суд республики обязал мужчину рассчитаться с долгами, однако сделать это он не спешит.

О погоде:

Усиление ветра и дождь ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки. Ночью и утром в среду будет тепло. К концу недели столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. Синоптики предупреждают: на дорогах ожидается гололедица.