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      Удмуртия в минуту: отставка Ивана Маринина и сокращения в администрации Ижевска

      18:00, 14 ноября, 2017
      18:00, 14 ноября, 2017
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      #кадры\n#строительство\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#финансы и деньги
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      Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентства «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня. В обзор событий вторника, 14 ноября, попали сообщения о долгах владельца сети билбордов, последствиях взрыва в Ижевске и погоде.

      Удмуртия в минуту: отставка Ивана Маринина и сокращения в администрации Ижевска

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Меняет профессию:

      Глава министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин покинул свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Стоит отметить, что с 2018 года ведомство, которое он возглавлял, объединят с министерством строительства.

      Сокращения:

      В Ижевске сократят должность замглавы администрации города по градостроительству и благоустройству. Раньше её занимал Владимир Нестеренко. Он ушел в отставку в октябре. Ликвидация поста замглавы, а также его помощника и секретаря позволит экономить до трех миллионов рублей в год.

      Последствия взрыва:

      После взрыва в многоквартирном доме в Ижевске Госдуме России предложили запретить газификацию новостроек. Частных домов инициатива не коснется. В настоящее время подобный запрет действует в домах высотой в 11 и более этажей.

      Крупный долг:

      Владелец сети рекламных конструкций в Ижевске задолжал в бюджет города почти 19 млн рублей. Арбитражный суд республики обязал мужчину рассчитаться с долгами, однако сделать это он не спешит.

      О погоде:

      Усиление ветра и дождь ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки. Ночью и утром в среду будет тепло. К концу недели столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. Синоптики предупреждают: на дорогах ожидается гололедица.

      18:00, 14 ноября, 2017
      341
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      #кадры\n#строительство\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#финансы и деньги

       

       

       

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