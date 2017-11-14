Машиностроительный колледж в Камбарке не закроют

Филиалу ИжГТУ в Камбарке республика выделила 70 бюджетных мест.

Камбарка. Удмуртия. Филиал ИжГТУ в Камбарке продолжит работать. Об этом журналистам сообщил ректор ижевского технического университета Валерий Грахов.

«Никакой приостановки деятельности филиала не было, он продолжает работать. Просто в филиале совсем не было студентов и отсутствовали бюджетные места», - рассказал ректор.

Для того чтобы власти обратили внимание на проблемы вуза, университету пришлось «вызвать огонь на себя» и применить метод управляемого конфликта.

«Сейчас мы добились того, что Камбарке выделили 70 бюджетных мест», - отметил ректор.

Напомним, что летом 2017 года на расширенном заседании Удмуртской Республики обсуждался вопрос закрытия Камбарского машиностроительного колледжа. В учебном заведении не выполнялись лицензионные требования, что могло привести и к тому, что лицензии лишился бы и сам Ижевский госуниверситет.