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      Машиностроительный колледж в Камбарке не закроют

      17:30, 14 ноября, 2017
      17:30, 14 ноября, 2017
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      #Камбарка\n#Удмуртия\n#колледж
      Фото: change.org
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      Филиалу ИжГТУ в Камбарке республика выделила 70 бюджетных мест.

      Камбарка. Удмуртия. Филиал ИжГТУ в Камбарке продолжит работать. Об этом журналистам сообщил ректор ижевского технического университета Валерий Грахов.

      «Никакой приостановки деятельности филиала не было, он продолжает работать. Просто в филиале совсем не было студентов и отсутствовали бюджетные места», - рассказал ректор.

      Для того чтобы власти обратили внимание на проблемы вуза, университету пришлось «вызвать огонь на себя» и применить метод управляемого конфликта.

      «Сейчас мы добились того, что Камбарке выделили 70 бюджетных мест», - отметил ректор.

      Напомним, что летом 2017 года на расширенном заседании Удмуртской Республики обсуждался вопрос закрытия Камбарского машиностроительного колледжа. В учебном заведении не выполнялись лицензионные требования, что могло привести и к тому, что лицензии лишился бы и сам Ижевский госуниверситет.

      17:30, 14 ноября, 2017
      39
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      #Камбарка\n#Удмуртия\n#колледж

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