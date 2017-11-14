В Удмуртии открыли производство эко-контейнеров

Контейнеры предназначены для сбора опасных отходов.

Завьялово. Удмуртия. Осужденные исправительной колонии №7 УФСИН России по Удмуртии создают эко-контейнеры. «Боксы» предназначены для сбора опасных отходов: ртутных термометров, люминесцентных и энергосберегающих ламп, элементов питания, сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

Ожидается, что до конца года в колонии изготовят 50 таких эко-контейнеров. 15 из них, на сумму около 128 тыс. рублей уже продано одной из ижевских компаний, которая занимается сбором опасных отходов. С фирмой подписан контракт.

Сейчас на производстве по созданию эко-боксов трудятся пять осужденных.