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      В Удмуртии открыли производство эко-контейнеров

      09:51, 14 ноября, 2017
      09:51, 14 ноября, 2017
      67
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      #экология\n#Удмуртия\n#батарейки\n#осужденные\n#Завьялово
      Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
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      Контейнеры предназначены для сбора опасных отходов.

      Завьялово. Удмуртия. Осужденные исправительной колонии №7 УФСИН России по Удмуртии создают эко-контейнеры. «Боксы» предназначены для сбора опасных отходов: ртутных термометров, люминесцентных и энергосберегающих ламп, элементов питания, сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

      Ожидается, что до конца года в колонии изготовят 50 таких эко-контейнеров. 15 из них, на сумму около 128 тыс. рублей уже продано одной из ижевских компаний, которая занимается сбором опасных отходов. С фирмой подписан контракт.

      Сейчас на производстве по созданию эко-боксов трудятся пять осужденных.

      09:51, 14 ноября, 2017
      67
      0
      #экология\n#Удмуртия\n#батарейки\n#осужденные\n#Завьялово

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