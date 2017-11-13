Удмуртия в минуту: обследование разрушенного дома в Ижевске и домашний арест балезинского главы

Традиционный обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельник, 13 ноября, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей минувшего дня.

Осмотр квартир:

В Ижевске обследовали 100 квартир в доме на улице Удмуртской. В прошлый четверг, 9 ноября, там произошел взрыв газа. Специалисты осмотрели помещения в трех первых подъездах. Эксперты считают, что квартиры находятся в нормальном состоянии.

Арест бывшего главы:

Бывшего главу Балезинского района Ришата Мухгалимова отправили под домашний арест на 2 месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержали экс-чиновника на прошлой неделе.

Продажа:

Здание бывшего Индустриального техникума в Ижевске вновь выставили на продажу. Его стоимость оценили в 275 млн рублей. Здание планируется переоборудовать под гостиничный комплекс.

Падение:

Глава Удмуртии Александр Бречалов упал в медиарейтинге губернаторов России. Он потерял 21 позицию и занял 37 место. Возглавляют список московский мэр Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Назначение:

Художник и журналист Энвиль Касимов стал главным редактором газеты «Удмуртская правда». Ранее этот пост занимала Марина Майорова. Касимов рассказал, что для начала намерен определиться с планами газеты на будущее.