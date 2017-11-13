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      Удмуртия в минуту: обследование разрушенного дома в Ижевске и домашний арест балезинского главы

      18:28, 13 ноября, 2017
      18:28, 13 ноября, 2017
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      #кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#торговля\n#недвижимость\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Александр Бречалов
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      Традиционный обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Вечер понедельник, 13 ноября, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей минувшего дня.

      Удмуртия в минуту: обследование разрушенного дома в Ижевске и домашний арест балезинского главы

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Осмотр квартир:

      В Ижевске обследовали 100 квартир в доме на улице Удмуртской. В прошлый четверг, 9 ноября, там произошел взрыв газа. Специалисты осмотрели помещения в трех первых подъездах. Эксперты считают, что квартиры находятся в нормальном состоянии.

      Арест бывшего главы:

      Бывшего главу Балезинского района Ришата Мухгалимова отправили под домашний арест на 2 месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержали экс-чиновника на прошлой неделе.

      Продажа:

      Здание бывшего Индустриального техникума в Ижевске вновь выставили на продажу. Его стоимость оценили в 275 млн рублей. Здание планируется переоборудовать под гостиничный комплекс.

      Падение:

      Глава Удмуртии Александр Бречалов упал в медиарейтинге губернаторов России. Он потерял 21 позицию и занял 37 место. Возглавляют список московский мэр Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

      Назначение:

      Художник и журналист Энвиль Касимов стал главным редактором газеты «Удмуртская правда». Ранее этот пост занимала Марина Майорова. Касимов рассказал, что для начала намерен определиться с планами газеты на будущее.

      18:28, 13 ноября, 2017
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      #кадры\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#торговля\n#недвижимость\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Александр Бречалов

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