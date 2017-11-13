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      Жители Ижевска продолжают нести вещи для пострадавших при взрыве жилого дома на Удмуртской

      17:25, 13 ноября, 2017
      17:25, 13 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#Удмуртия\n#взрыв газа
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      Как рассказал информационному агентству «Сусанин» исполняющий обязанности замглавы администрации города по социальной политике Максим Сорокин, люди приходят с вещами уже по второму разу.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска продолжают нести вещи для пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме по улице Удмуртской, 261. Как рассказал журналистам «Сусанина» исполняющий обязанности замглавы администрации города по социальной политике Максим Сорокин, люди приходят с вещами уже по второму разу.

      Некоторые из волонтеров предлагают квартиры. Многие оплачивают услуги жителей. Поступает помощь и от частного бизнеса, торговых сетей.

      Сотрудники центра социального обслуживания населения Октябрьского района Ижевска отметили, что всё необходимое для пострадавших уже есть, комнаты заполнены и верхней одеждой и средствами личной гигиены. Именно за этими вещами пострадавшие и обращались больше всего.

      Как рассказала министр социальной политики Удмуртии Татьяна Чуракова, 16 человек сейчас размещены в гостинице «Юбилейная». Компенсацию 10 тыс.рублей получили уже 186 человек из 5 и 6 подъездов и более 40 человек из 1 и 4 подъездов. Все средства выделяются из республиканского бюджета с последующей компенсацией из федерального.

      «Сегодня-завтра будет решён вопрос по выделению 1 млн рублей семьям, в которых есть погибшие. До конца недели мы решим вопрос по остальным выплатам», - сообщила министр соцполитики. 

      17:25, 13 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#Удмуртия\n#взрыв газа

       

       

       

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