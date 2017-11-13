Удмуртию снова окутал туман

13 ноября видимость на дорогах составит 500 м и менее.

Ижевск. Удмуртия. Туманная ночь и утро ожидаются в Удмуртии 13 ноября. Автомобилистов предупреждают, что до 12:00 видимость на дорогах составит всего 500 м и менее, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Водителям советуют использовать противотуманные фары.

Также ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что 13 ноября температура воздуха днем составит -2 +3 градуса, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами гололедица.