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      В Удмуртии отремонтировали 9 дорог к садовым товариществам

      16:36, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      16:36, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      29
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      29
      0

      Благодаря этому удалось обеспечить благоустроенными проездами 21 садовый массив.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отремонтировали 9 дорог к садовым товариществам. Благодаря этому удалось обеспечить благоустроенными проездами 21 массив, сообщает региональный Миндортранс.

      Специалисты положительно оценили результаты работ, отметив, однако, что дальнейшее состояние дорожного покрытия будет во многом зависеть от качества содержания дороги.

      В министерстве подчеркнули, что в 2017 году большое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированных подъездных путях к СНТ.

      «Дороги к садовым товариществам, как правило, узкие, а улучшение качества покрытия часто приводит к повышению скорости движения. Поэтому приступая к работе, мы предусматриваем различные малозатратные, но эффективные мероприятия, направленные на снижение аварийности – обустройство обочин, вырубку кустарников, загораживающих обзор, установку знаков, обустройство разворотных площадок, установку автопавильонов и другие. В частности, на дороге к СНТ «Игерман» на участке с резким поворотом в условиях ограниченной видимости мы установили сферическое дорожное зеркало, чтобы водители, совершающие поворот имели возможность видеть друг друга и правильно оценивать дорожную ситуацию», - рассказал и.о. начальника «Управтодор» Денис Рябов.

      Напомним, программа по ремонту дорог до СНТ действует в Удмуртской Республике с 2015 года. За это время в нормативное состояние приведено порядка 40 км дорог, комфортный и безопасный проезд получили 75 садовых товариществ или около 30 тысяч дачников.

      16:36, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      29
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

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