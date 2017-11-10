Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

О трагедии, произошедшей в столице Удмуртии в четверг.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин» в пятницу, 10 ноября, посвящен произошедшей в Ижевске трагедии. Накануне в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской случился взрыв.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ. В результате рухнула часть здания – 8 квартир на углу дома. По предварительной информации, погибли 6 человек, в том числе двое детей. Травмы получили 3 человека.

Поисково-спасательная операция длилась всю ночь и продолжается до сих пор. На помощь спасателям Удмуртии прибыли их коллеги из Пермского края, Башкортостана и Красноярска. Для обследования состояния дома применяют уникальный комплекс «Струна».

Власти Удмуртии рассказали о том, что семьи погибших и пострадавшие жильцы дома получат материальную помощь. Выплаты составят от 200 тыс. до 1 млн рублей. Также эвакуированным выдадут деньги на непредвиденные расходы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи уже заявили, что в здании не нашли следов взрывчатки. Однако точные причины случившегося предстоит установить. Тем временем в Удмуртии объявили два дня траура – 11 и 12 ноября.