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      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      18:00, 10 ноября, 2017
      18:00, 10 ноября, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение\n#Картина дня
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      О трагедии, произошедшей в столице Удмуртии в четверг.

      Ижевск. Удмуртия. Традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин» в пятницу, 10 ноября, посвящен произошедшей в Ижевске трагедии. Накануне в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской случился взрыв.

      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ. В результате рухнула часть здания – 8 квартир на углу дома. По предварительной информации, погибли 6 человек, в том числе двое детей. Травмы получили 3 человека.

      Поисково-спасательная операция длилась всю ночь и продолжается до сих пор. На помощь спасателям Удмуртии прибыли их коллеги из Пермского края, Башкортостана и Красноярска. Для обследования состояния дома применяют уникальный комплекс «Струна».

      Власти Удмуртии рассказали о том, что семьи погибших и пострадавшие жильцы дома получат материальную помощь. Выплаты составят от 200 тыс. до 1 млн рублей. Также эвакуированным выдадут деньги на непредвиденные расходы.

      По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи уже заявили, что в здании не нашли следов взрывчатки. Однако точные причины случившегося предстоит установить. Тем временем в Удмуртии объявили два дня траура – 11 и 12 ноября.

      18:00, 10 ноября, 2017
      505
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      #общество\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение\n#Картина дня

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