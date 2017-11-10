В Ижевске открыли пункт восстановления документов для жителей разрушенного дома

Пункт организовали в гостинице «Юбилейная».

Ижевск. Удмуртия Для жителей дома по улице Удмуртская, 261 в Ижевске организовали пункт восстановления документов. Обратиться можно в гостиницу «Юбилейная» по адресу: Пушкинская, 247 «а», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, суббота и воскресенье объявлены рабочими днями до тех пор, пока у людей не будут восстановлены документы.

«Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился организовать здесь полный спектр услуг чтобы люди могли получать на месте все документы, паспорта и водительские права»,- сообщила руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова.

«Все жильцы ведут себя очень корректно. Мы в сопровождении сотрудников МЧС и полиции пускаем в подъезды по одному человеку от семьи на 2-3 минуты чтобы собрать документы, деньги, лекарства. Есть люди, зависимые от лекарств», - сообщил журналистам министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что для жителей будет составлен график, в соответствии с которым люди смогут зайти в свои квартиры и забрать документы.

По вопросам восстановления утраченных документов жильцы дома могут обратиться в полицию по телефонам «горячей линии»: 8(3412) 59-63-55, 8(3412)59-63-47.

По вопросам восстановления регистрационных документов на автотранспорт, а также водительских удостоверений по телефону: 8(3412)415751.