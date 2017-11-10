В храмах Удмуртии помолятся о погибших при взрыве в жилом доме

Моление пройдёт сегодня, 10 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В храмах ижевской и удмуртской епархии помолятся о жертвах взрыва в жилом доме на улице Удмуртской. Также священнослужители вознесут молитвы о здравии и скорейшем выздоровлении пострадавших, сообщает пресс-служба ижевской и удмуртской епархии.

Вчера священники посетили эвакуированных жителей обрушившегося дома в пунктах эвакуации: школах №83 и 86.

Напомним, взрыв произошёл вчера, 9 ноября, в жилом доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской.