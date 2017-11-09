Доходы жителей Удмуртии продолжают снижаться

В январе-сентябре 2017 года они составили 23 259 рублей в среднем на одного человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают снижаться доходы населения. По данным Удмуртстата, в январе-сентябре 2017 года они составили 23 259 рублей в среднем на одного человека и увеличились на 0,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Отмечается, что такая же ситуация наблюдается в 11 регионах Приволжского федерального округа.

За 9 месяцев текущего года население республики получило 317,5 млрд рублей доходов, израсходовало – 288,5 млрд рублей. На руках у граждан осталось 29 млрд рублей.

Среди 14 регионов Приволжья Удмуртия по размеру среднедушевых денежных доходов занимала 6 место. На первом месте – Татарстан (30,9 тыс. рублей в месяц), на последнем – Чувашия (17,2 тыс. рублей).

Значительно увеличилась доля потребительских расходов населения (на 2,8 процентных пункта). На покупку товаров и оплату услуг потрачено на 5% больше, чем год назад. Чаще всего жители региона покупают бензин, на него каждый житель в месяц тратит 1 078 рублей. Следом идут алкогольные напитки и пиво - 953 рубля, мясопродукты - 776 рублей, кондитерские изделия - 444 рубля, молочные продукты - 408 рублей, хлебобулочные изделия - 400 рублей, верхняя одежда - 377 рублей, лекарственные средства и медицинские товары - 314 рублей.

Среди услуг большая часть расходов каждого жителя приходилась на коммунальные платежи - 874 рубля в месяц, услуги транспорта - 518 рубля и телекоммуникации - 443 рубля.

Обязательные платежи (налоги, взносы, проценты за кредиты) в сравнении с прошлым годом увеличились на 10,1% и составили 3,1 тыс. рублей на человека в месяц (13,3% денежных доходов населения).

На 39% снизились расходы на покупку недвижимости. На приобретение иностранной валюты с начала года было потрачено на 8,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Прирост сбережений во вкладах составил 3,2 млрд рублей (в январе-сентябре прошлого года – 7,5 млрд. рублей).

Отметим, что жители Удмуртии продолжают брать деньги в долг. За 9 месяцев 2017 года кредитов взято на 6,5 млрд рублей больше, чем возвращено.