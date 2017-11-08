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      Удмуртия в минуту: увольнение Игоря Краснова и платная дорога Ижевск – Игра

      18:17, 08 ноября, 2017
      18:17, 08 ноября, 2017
      225
      0
      #медицина\n#здоровье\n#дороги\n#кадры\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги
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      Традиционный обзор самых интересных новостей дня.

      Ижевск. Удмуртия. В среду, 8 ноября, стало известно, что Игорь Краснов покинул пост министра физкультуры, спорта и молодежной политики Удмуртии. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кто возглавит спортивное ведомство, пока неизвестно.

       

      Удмуртия в минуту: увольнение Игоря Краснова и платная дорога Ижевск - Игра

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

       

      Новая дорога:

      Платная автодорога может связать Ижевск и Игру. Новая трасса будет короче существующей на 30 км. Также в республике хотят построить Восточный обход Ижевска. Инвестор планирует выделить на проекты 15 млрд рублей.

      Бюджетный кредит:

      Удмуртия в этом году получит 2,46 млрд рублей бюджетного кредита. Эти деньги направят на замещение кредитов, взятых в банках. Сейчас республика должна коммерческим организациями более 18 млрд рублей.

      Опасная лихорадка:

      В Удмуртии стали чаще болеть мышиной лихорадкой. В республики зарегистрировали один из самых высоких уровней заражения ГЛПС за десятилетие. За 10 месяцев к врачам обратились 1702 человека.

      Новые правила:

      В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках. Теперь водители должны уступать дорогу тем, кто едет по кругу. В Ижевске подобный принцип ввели еще четыре года назад, поэтому для автолюбителей почти ничего не изменилось.

      18:17, 08 ноября, 2017
      225
      0
      #медицина\n#здоровье\n#дороги\n#кадры\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги

       

       

       

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