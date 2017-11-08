Сотрудники Удмуртэнерго за 9 месяцев 2017 года выявили 664 факта безучетного потребления электроэнергии

В основном на этом попадаются представители малого бизнеса и собственники домовладений.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» за 9 месяцев 2017 года выявили 664 факта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии совокупным объемом 5 031 тыс. кВт.ч. В основном на этом попадаются представители малого бизнеса и собственники домовладений.

Так, например, владельцы и сотрудники столовой в деревне Каменное Завьяловского района вмешивались в работу приборов учета, намеренно занижая данные об объемах потребленной электроэнергии. При визуальном осмотре группы учета обнаружились повреждения ранее установленных антимагнитных пломб, что свидетельствует о противоправном воздействии магнитом на счетный механизм. Сотрудники электросетевой компании составили акт о безучетном потреблении. При этом сумма нанесенного электросетевой компании ущерба в соответствии с законодательством была рассчитана по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. В итоге частный предприниматель должен будет возместить энергетикам 18,8 рублей.

Всё чаще контролёры «Удмуртэнерго» сталкиваются с таким «высокотехнологичным» хищением, как вмешательство в работу прибора учета при помощи неодимовых магнитов. Впрочем, и такие потребители рано или поздно попадаются и вынуждены возмещать нанесенный электросетевой компании ущерб. Встречаются и факты использования приборов учета с установленным внутри дополнительным устройством, уменьшающим показания. Так, хозяин дома в с. Ягул Завьяловского района установил «заряженный» счетчик, о чём составлен акт специалистами Завьяловского РЭС. Расчетная сумма ущерба составила 76,7 рублей.

Документы по каждому случаю выявленного хищения электроэнергии направляются в правоохранительные органы для привлечения недобросовестных потребителей к административной ответственности. В итоге нарушители вынуждены расставаться с деньгами, значительно превышающими суммы, которые бы они заплатили за честное потребление.

«Нарушенные пломбы госповерки и электросетевой организации, горелые, скрученные изолентой контакты являются наглядным подтверждением постороннего вмешательства и поводом для тщательной проверки, - отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг Андрей Балдыков. - Нарушитель, похищающий электроэнергию, не столько наносит ущерб энергосистеме, сколько, в конечном счете, наказывает себя. Более того, «модифицированные» счетчики угрожают жизни и здоровью людей, т.к. могут спровоцировать короткие замыкания и пожары, а также поражение электрическим током. Самовольное подключение к сети мощных электроустановок и нарушение систем учета влечет за собой сверхнормативное увеличение нагрузки на сеть. Как следствие, нередко выходят из строя дорогостоящие бытовые приборы. Ну, а в случае выявления нарушений, расхититель подвергается и штрафным санкциям. Это и есть оборотная сторона хищений».

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за нарушение правил пользования электроэнергией, устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к сетям.