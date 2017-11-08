Исследование «Яндекса»: чаще всего Ижевском интересуются жители Нижнего Новгорода и Перми

Всего столицу Удмуртии в «Яндексе» за год искали 22 млн раз.

Ижевск. Удмуртия. Аналитики «Яндекса» выяснили, кто и зачем ищет Ижевск во всемирной паутине. Как оказалось, чаще всего столицей Удмуртской Республики интересуются жители Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Перми.

«Для пользователей из других больших городов Ижевск — это в первую очередь продукция местного оружейного завода: «ижевский оружейный завод ак 74», «штучные ружья ижевского завода», «пневматический пистолет макарова ижевск». Самые популярные местные достопримечательности — Ижевский зоопарк и музей имени Калашникова», - отмечают эксперты.





Всего столицу Удмуртии в «Яндексе» за год искали 22 млн раз. Сами же ижевчане интересуются в первую очередь Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом.