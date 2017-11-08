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      Авария в Ижевске, новые правила на перекрестках с круговым движением и электрички РЖД: что произошло минувшей ночью

      08:00, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      2507
      0
      #туризм\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#РЖД\n#авария\n#ПДД\n#путешествия\n#Удмуртия\n#автомобилисты
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      2507
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

      Авария в Ижевске:

      Небольшое ДТП прошло накануне вечером около кинотеатра «Дружба». Столкнулась иномарка и троллейбус. Судя по фотографии, водитель автомобиля не пострадал. В группе Вконтакте ИжГЭТ также нет информации о пострадавших пассажирах и временной остановке движения маршрута.

      Новые правила:

      В России вступили в силу новые правила проезда перекрёстков с круговым движением. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Газета.Ru».

      «Новые правила проезда перекрёстков с круговым движением вступили в силу с 8 ноября», - говорится в сообщении.

      Новый пункт 13.11(1) в ПДД регламентирует, что при въезде на перекрёсток с круговым движением, отмеченным знаком 4.3, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку, то есть приоритет получают водители, которые двигаются по кругу.

      Постой, паровоз:

      Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров выступил за сокращение нормативных сроков обновления подвижного состава. Как сообщает Интерфакс, об этом он заявил в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия», где обсуждался вопрос обновления пригородных электричек.

      РЖД пересматривают нормативы, которые определяли срок эксплуатации пассажирских вагонов в 28 лет.

      «Сегодня нам необходимо, чтобы такое обновление проводилось каждые 5-7 лет. Сейчас нормативная база совершенствуется», - сказал Белозеров.

      По его словам, в 2018 году РЖД направят 5 млрд рублей на обновление подвижного состава.

      «Более системная работа, связанная с обновлением подвижного состава, состоится в рамках бюджета 2019 года», - добавил глава компании.

      В ходе встречи прозвучали данные, что более половины электропоездов пригородного сообщения в течение ближайших 10 лет полностью выйдут из строя.

      Сегодня стоимость нового электропоезда в 6-вагонном исполнении - почти 320 млн руб., в 10-вагонном - более 500 млн руб., отметил один из парламентариев.

      Популярные города:

      Стал известен самый популярный город для туристов в 2017 году. Как сообщает L!fe со ссылкой на отчёт исследовательской фирмы Euromonitor International, им стал Гонконг.

      Только в этом году Гонконг посетили более 25,5 миллиона туристов. 23,3 миллиона путешественников отдали предпочтение Бангкоку. Лондон стал третьим по привлекательности у туристов городом, вместив в себя 19,8 миллиона человек.

      Столицу России в этом году посетили 4,6 миллиона туристов. Москва расположилась на 49-м месте, однако ожидается, что к 2020 году количество посетителей возрастёт до пяти миллионов. Санкт-Петербург занимает 73-ю позицию в рейтинге.

      08:00, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      2507
      0
      #туризм\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#РЖД\n#авария\n#ПДД\n#путешествия\n#Удмуртия\n#автомобилисты

       

       

       

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