Платная дорога Ижевск-Игра появится в Удмуртии

В планах республики также строительство Восточного обхода Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии может появиться платная автодорога Ижевск-Игра. В планах республики также начать строительство Восточного обхода города, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Инвестор готов вложить в проект не менее 15 млрд рублей, пишет на своей странице в Инстаграм и.о. вице-премьера Александр Свинин.

Напомним, что идея о платной дороге «на Игру» обсуждается уже давно. Ранее планировалось, что затраты на неё составят около 50 млрд рублей, а её длина уменьшится на 30км. Сейчас протяжённость дороги составляет почти 100 км.

Также, на встрече главы региона Александра Бречалова с членом Совета директоров ГСК "ВИС" было отмечено, что серьёзных работ требуют и дороги сельской местности. «У нас в республике 87 деревень и сёл, до которых в распутицу невозможно добраться даже на спецтехнике МЧС <…> Необходимо изыскать около 1,5 млрд рублей и в течение сезона, может быть, двух, помочь людям, живущим в таких населённых пунктах", - отметил глава Удмуртии.