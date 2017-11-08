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      Платная дорога Ижевск-Игра появится в Удмуртии

      09:00, 08 ноября, 2017
      Анна Торхова
      09:00, 08 ноября, 2017
      Анна Торхова
      2482
      0
      #строительство\n#Игра\n#Удмуртия\n#дорога
      Фото: pixabay.com
      2482
      0

      В планах республики также строительство Восточного обхода Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии может появиться платная автодорога Ижевск-Игра. В планах республики также начать строительство  Восточного обхода города, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

      Инвестор готов вложить в проект не менее 15 млрд рублей, пишет на своей странице в Инстаграм и.о. вице-премьера Александр Свинин.

      Сегодня провели встречи по 2 инвестиционным проектам под руководством А. В. Бречалова: 1. Строительство частного колледжа профессий будущего, сумма инвестиций от 500 млн рублей. 2. Строительство платного участка дороги по трассе М7, сумма инвестиций от 15 млрд рублей, инвестор - ГК ВИС. В каждом проекте закреплены сроки выполнения, ответственные с обеих сторон, каждый проект будет сопровождаться через единое окно #ИнвестируйвУдмуртию. Важно, что помимо налогов и рабочих мест оба проекта решают социальную задачу - обучение по современным методикам новых кадров в партнёрстве с предприятиями Удмуртии, сокращение логистического плеча для жителей и гостей Республики.

      119 Likes, 1 Comments - Alexander Svinin (@asvinin) on Instagram: "Сегодня провели встречи по 2 инвестиционным проектам под руководством А. В. Бречалова: 1...."

      Напомним, что идея о платной дороге «на Игру» обсуждается уже давно. Ранее планировалось, что затраты на неё составят около 50 млрд рублей, а её длина уменьшится на 30км. Сейчас протяжённость дороги составляет почти 100 км.

      Также, на встрече главы региона Александра Бречалова с членом Совета директоров ГСК "ВИС"  было отмечено, что серьёзных работ требуют и  дороги сельской местности. «У нас в республике 87 деревень и сёл, до которых в распутицу невозможно добраться даже на спецтехнике МЧС <…> Необходимо изыскать около 1,5 млрд рублей и в течение сезона, может быть, двух, помочь людям, живущим в таких населённых пунктах", - отметил глава Удмуртии.

      09:00, 08 ноября, 2017
      Анна Торхова
      2482
      0
      #строительство\n#Игра\n#Удмуртия\n#дорога

       

       

       

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